Александр Цыбульский назвал акваторию от Архангельска до Амдермы спасательной зоной
сегодня 11:06
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Временный глава НАО Александр Цыбульский представил на петербургском международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» проект опорной зоны округа.
По словам Александра Цыбульского, успех проектов будет зависеть, прежде всего, от развития транспортной инфраструктуры в российском сегменте Арктики, в том числе и порта Индига, расположенного на Северном морском пути. По данным РИА Новости, временный глава региона считает, что развитие Арктики невозможно без крупных инфраструктурных проектов.
«Если «Росатом» станет основным оператором Северного морского пути, я бы ему предложил рассматривать порт Индига как один из опорных портов. Движение в Арктике связано с вопросами обеспечения безопасности. А на Ямале как раз есть прекрасный авиаотряд с очень опытными летчиками, которые уже много лет занимаются тем, что обеспечивают безопасность судов. Акваторию от Архангельска и до Амдермы мы можем рассматривать как нашу спасательную зону», – рассказал Александр Цыбульский.
Напомним, что бывший замглавы Минэкономразвития
сменил на посту главу НАО Игоря Кошина, который подал в отставку
в сентябре этого года.