Арбитражный суд Архангельска вновь отказался признать «Водоканал» банкротом
сегодня 16:58
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Признать «Водоканал» финансово несостоятельным требовала энергосбытовая компания. Причина состоит в многомиллионных долгах предприятия.
В пятый раз Архангельский арбитражный суд принимает решение об отказе в возбуждении процедуры банкротства в отношении муниципального унитарного предприятия. Это стало возможным благодаря тому, что на предприятии в течение 2017 года существенно улучшилось финансовое состояние, сократилась более чем на 300 миллионов кредиторская задолженность. Динамику сокращения кредиторской задолженности подтверждает служба судебных приставов.
По словам директора «Водоканала», сегодня у предприятия есть источники для того, чтобы за пару лет полностью погасить кредиторскую задолженность. А это 960 миллионов рублей.
Напомним, что сейчас архангельские власти ищут для "Водоканала" концессионеров. Предложения первого инвестора оказались неприемлемыми
для Игоря Годзиша.