Архангельск: Экономика

Представить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны граждане, получившие доход в виде выигрыша или подарка, от продажи имущества, сдачи его в аренду или наем. Кроме того, отчитаться перед государством должны предприниматели, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой.
Сегодня налоговые инспекции Архангельской области и Ненецкому автономному округу работают по продленному графику – прием налогоплательщиков осуществляется до 20:00.
Исполнить обязанность по представлению декларации также можно с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте
ФНС России. Направить декларацию через сервис можно вплоть до 24:00.
Напоминаем, за непредставление декларации в установленный срок предусмотрен штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей.