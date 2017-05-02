Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Архангелогородцы могут успеть заплатить налоги до 8 часов вечера 2 мая 2017 года, истекает срок представления деклараций о доходах, полученных в 2016 года. А это значит, что для исполнения этой обязанности у жителей Поморья остались буквально считанные часы.



Сегодня налоговые инспекции Архангельской области и Ненецкому автономному округу работают по продленному графику – прием налогоплательщиков осуществляется до 20:00.

Исполнить обязанность по представлению декларации также можно с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на



Напоминаем, за непредставление декларации в установленный срок предусмотрен штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей.

Представить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны граждане, получившие доход в виде выигрыша или подарка, от продажи имущества, сдачи его в аренду или наем. Кроме того, отчитаться перед государством должны предприниматели, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой.Сегодня налоговые инспекции Архангельской области и Ненецкому автономному округу работают по продленному графику – прием налогоплательщиков осуществляется до 20:00.Исполнить обязанность по представлению декларации также можно с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Направить декларацию через сервис можно вплоть до 24:00.Напоминаем, за непредставление декларации в установленный срок предусмотрен штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей. версия для печати просмотров: 76

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