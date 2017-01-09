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Архангельск: Экономика

     

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Архангельск вошел в число лидеров по росту цен на новые квартиры в 2016 году

За прошедший год стоимость квадратного метра жилья в столице Поморья выросла на 12,3%. В ТОП-3 по темпам роста цен на новостройки вошли также Сочи и Кемерово.
Городом с самыми дорожающими новостройками в России оказался Сочи, говорится в исследовании онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир». В 2016 году средний чек при покупке квартиры на первичном рынке города-курорта вырос на 15,2% — до 5,9 млн рублей за объект. 

При этом, в большинстве из 58 крупных городов РФ цены в новостройках в прошедшем году снизились. Так, квадратный метр подешевел в 40 городах, однако в 18 – стал дороже, отмечается в пресс-релизе. В их число попал и Архангельск.

По данным «Мира квартир», усредненная стоимость 1 кв. метра нового жилья в столице Поморья за 2016 год увеличилась на 12,3% до 60 тыс. рублей. В среднем за год квартира на первичном рынке областного центра прибавила в цене 6,6%, подорожав до 3,4 млн. рублей. Такую тенденцию в депрессивных городах эксперты рынка связывают с высокой степенью готовности основной части новостроек.

Наибольшим снижением стоимости «квадрата» отметились Оренбург (-15,2%), Краснодар (-12,5%) и Нижний Тагил (-11,1%). К слову, средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке в Москве за последний год уменьшилась на 8,4%, средняя цена квартиры — на 12,7%, утверждает «Мир квартир».
 
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просмотров: 1184
дата: 09.01.17 | 22:42
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