Архангельская область планирует получить 9 млрд рублей дотаций в 2018 году

Такие меры приведут к почти двукратному снижению объема выплат по бюджетным кредитам, а общий срок реструктуризации составит от 7 до 12 лет, - информирует агенство ТАСС.



Объем госдолга Архангельской области составляет 38 368,6 млн рублей. В течение первого полугодия 2017 года его размер сократился на 2 646,7 млн рублей. Объем бюджетных кредитов в общей структуре долга 19,9%.

"На следующий год Архангельская область получит в виде дотаций... почти 9 млрд рублей. Мы сохранились практически на том же уровне, который был", - сказал глава региона Игорь Орлов. Эти деньги необходимы для сбалансированности бюджета.