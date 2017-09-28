Архангельская область планирует получить 9 млрд рублей дотаций в 2018 году
сегодня 17:42
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До 1 декабря региональное правительство планирует подписать соглашение с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов региона.
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28 сентября, четверг 18:25
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$58.53
€70.43
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Такие меры приведут к почти двукратному снижению объема выплат по бюджетным кредитам, а общий срок реструктуризации составит от 7 до 12 лет, - информирует агенство ТАСС.
Объем госдолга Архангельской области составляет 38 368,6 млн рублей. В течение первого полугодия 2017 года его размер сократился на 2 646,7 млн рублей. Объем бюджетных кредитов в общей структуре долга 19,9%.
"На следующий год Архангельская область получит в виде дотаций... почти 9 млрд рублей. Мы сохранились практически на том же уровне, который был", - сказал глава региона Игорь Орлов. Эти деньги необходимы для сбалансированности бюджета.
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