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Экономика | Главные новости

Архангельская область планирует получить 9 млрд рублей дотаций в 2018 году

сегодня 17:42
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До 1 декабря региональное правительство планирует подписать соглашение с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов региона.
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Фото: securenews.ru

Такие меры приведут к почти двукратному снижению объема выплат по бюджетным кредитам, а общий срок реструктуризации составит от 7 до 12 лет, - информирует агенство ТАСС. 

Объем госдолга Архангельской области составляет 38 368,6 млн рублей. В течение первого полугодия 2017 года его размер сократился на 2 646,7 млн рублей. Объем бюджетных кредитов в общей структуре долга 19,9%.

"На следующий год Архангельская область получит в виде дотаций... почти 9 млрд рублей. Мы сохранились практически на том же уровне, который был", - сказал глава региона Игорь Орлов. Эти деньги необходимы для сбалансированности бюджета. 

 

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