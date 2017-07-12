Архангельские гостиницы начали добровольную «звездную» классификацию

Актуальность процедуры обусловлена принятием в первом чтении Госдумой РФ проекта федерального закона о совершенствовании правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии.

Первым из мини-отелей Архангельска добровольную классификацию прошла гостиница «Арго», отметили в пресс-службе областного правительства. Заведение, насчитывающее 18 номеров, работает на рынке чуть более года, но уже успело зарекомендовать себя в качестве современного, комфортного и доступного средства размещения и пользуется заслуженной популярностью у гостей города.

Отель прошёл серьезную проверку экспертов государственной системы сертификации и классификации средств размещения из Санкт-Петербурга. По результатам экспертной оценки гостинице присвоена категория «2 звезды».

Напомним, законодательная инициатива, котороя проходит процедуру принятия в Госдуме РФ, предусматривает поэтапное введение обязательной классификации объектов размещения до 2020 года.