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Экономика | Главные новости

Архангельский ЦБК вошел в топ 200 крупнейших экспортеров России

сегодня 09:49
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В ранжированном списке, подготовленным журналом «Эксперт», АЦБК занял 112 место. По итогам 2016 года география экспортных поставок АЦБК – 46 стран мира.
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Стратегические продуктовые линии, дающие максимум объемов продаж - картон и целлюлоза. На эти виды продукции приходится свыше 86% выручки, получаемой комбинатом от реализации продукции.

Основными источниками информации при построении ранжированного списка стали данные таможенной статистики, отчеты компаний и данные анкетного опроса.

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