Архангельский ЦБК вошел в топ 200 крупнейших экспортеров России
сегодня 09:49
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В ранжированном списке, подготовленным журналом «Эксперт», АЦБК занял 112 место. По итогам 2016 года география экспортных поставок АЦБК – 46 стран мира.
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26 сентября, вторник 10:17
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$58.53
€70.43
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Стратегические продуктовые линии, дающие максимум объемов продаж - картон и целлюлоза. На эти виды продукции приходится свыше 86% выручки, получаемой комбинатом от реализации продукции.
Основными источниками информации при построении ранжированного списка стали данные таможенной статистики, отчеты компаний и данные анкетного опроса.
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