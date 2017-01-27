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Архангельск: Экономика

     

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Архангельский бизнес бесплатно представят на ключевых выставках и ярмарках года

Министерством экономического развития Архангельской области утвержден план выставочно-ярмарочных мероприятий на 2017 год, в которых предприниматели смогут принять бесплатное участие в составе единого стенда от региона.
Перечень мероприятий был сформирован на основании заявок, поступивших в министерство от представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, защищающих предпринимателей. Затем документ был утвержден на заседании рабочей группы.

- План представляет собой реестр ключевых выставок и ярмарок, в которых предприниматели смогут принять бесплатное участие в составе единого стенда от региона, - пояснил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. 

При подготовке окончательного перечня учитывались востребованность ярмарок по итогам прошлого года, отзывы предпринимателей и пожелания потенциальных участников.

- Реестр выставок и ярмарок ежегодно пересматривается, что позволяет включать в него самые востребованные события. Так, в этом году в план были дополнительно включены три туристические выставки, - отметил Семён Вуйменков. – Сегодня развитию туристического направления уделяется повышенное внимание, участие в профильных выставках позволит поддержать региональных туроператоров, представить уникальные северные направления на международном уровне.

Напомним, предоставление бесплатных выставочных площадей является одной из мер, предусмотренных в рамках программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
 
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автор: mineconomAO
просмотров: 66
дата: 27.01.17 | 23:34
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