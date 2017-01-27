Архангельск: Экономика

Министерством экономического развития Архангельской области утвержден план выставочно-ярмарочных мероприятий на 2017 год, в которых предприниматели смогут принять бесплатное участие в составе единого стенда от региона.

Перечень мероприятий был сформирован на основании заявок, поступивших в министерство от представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, защищающих предпринимателей. Затем документ был утвержден на заседании рабочей группы.



- План представляет собой реестр ключевых выставок и ярмарок, в которых предприниматели смогут принять бесплатное участие в составе единого стенда от региона, - пояснил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.



При подготовке окончательного перечня учитывались востребованность ярмарок по итогам прошлого года, отзывы предпринимателей и пожелания потенциальных участников.



- Реестр выставок и ярмарок ежегодно пересматривается, что позволяет включать в него самые востребованные события. Так, в этом году в план были дополнительно включены три туристические выставки, - отметил Семён Вуйменков. – Сегодня развитию туристического направления уделяется повышенное внимание, участие в профильных выставках позволит поддержать региональных туроператоров, представить уникальные северные направления на международном уровне.



Напомним, предоставление бесплатных выставочных площадей является одной из мер, предусмотренных в рамках программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

