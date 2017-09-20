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Экономика | Главные новости

Архангельский бизнес представит на Маргаритинке свои новаторские проекты

сегодня 20:25
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В дни проведения традиционного торгово-экономического форума в столице Поморья состоится уникальная выставка инновационных разработок предпринимателей региона. Экспозиция разместится в главном корпусе САФУ.
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Первая подобная выставка в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки была организована в прошлом году по инициативе министерства экономического развития Архангельской области.

- Предприниматели отметили востребованность подобных экспозиций, сообщив, что для них это шанс заявить о себе, показать свои достижения, привлечь инвесторов или потребителей, - сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. - В этом году выставка ориентирована на презентацию региональных инновационных разработок. В Архангельской области реализуется очень много интересных, перспективных проектов. Сегодня мы решили обратить на них внимание жителей и гостей города, показать, что нам есть чем гордиться.

Инновационные проекты участников выставки весьма разнообразны – экспозиция объединяет новаторские разработки в самых различных отраслях от медицины до судостроения.

Так, группа Северного государственного медицинского университета представит лекарственные препараты, совмещающие традиционные богатства севера и результаты последних медицинских исследований. Экспонатами выставки станут витаминный напиток на основе еловой хвои «Арктиквит» и ранозаживляющее средство «Арктикгель».

Научно-производственное предприятие «РОСТ» представит на выставке сразу несколько разработок: устройство для ориентации людей с ослабленным зрением и транспортные машины повышенной проходимости с использованием комбинированного механизма бортового поворота.

Северодвинское научно-производственное предприятие «ИНВЕНТОР» заявилось на участие в экспозиции с системой электродвижения судов арктического класса.

По словам автора проекта Евгения Коптяева, освоение арктического региона гарантирует востребованность судов данного типа, а соответственно, и разработок, обеспечивающих их модернизацию.

- Предлагаемая система построена на новом способе преобразования частоты, не имеющем аналогов в мире. К её достоинствам можно отнести улучшенные эксплуатационные характеристики – такие как эффективность и электромагнитная совместимость. В настоящее время планируется создание ледоколов с мощностью до 120 МВт, при этом для них может не найтись более приемлемого по совокупности характеристик варианта, чем наша разработка, которая позволит увеличить мощь и маневренность судов арктического класса, - рассказал Евгений Коптяев.

Данный проект был отмечен на федеральном уровне. По итогам Startup Tour, прошедшего в Архангельске этой весной, его авторы получили финансовую поддержку Фонда содействия инноваций.

Авторами другого проекта, поддержанного федеральным Фондом, являются студенты САФУ Виталий Урусовский, Тимур Гурьев и Дарья Ерпулева. Они представят гостям ярмарки инновационного «мусоросборщика», созданного в рамках проекта «Интерактивная уборка мусора».

Еще одним участником выставки, наглядно иллюстрирующим признание региональных разработок на федеральном уровне, является компания «ПОМОР». Организация занимается производством мотобyксировщиков.

Отметим, что участие в выставке – не первый пример сотрудничества компании «ПОМОР» с министерством экономического развития. Ранее региональным ведомством был поддержан проект компании по развитию производства малогабаритной вездеходной техники «ПОМОР», выделена субсидия в размере 500 тысяч рублей на приобретение нового оборудования.

- Мотобуксировщики данной компании были включены в составленный Минпромторгом России базовый каталог высокотехнологичесной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской Федерации. Внесение в данный реестр означает подтверждение качества продукции ведущими федеральными экспертами, - подчеркнул Семён Вуйменков. – Мы всегда отслеживаем судьбу поддержанных нами проектов, отрадно видеть, когда их реализация приводит к подобным результатам. Убежден, что многие участники данной выставки смогут достичь не меньших успехов.

Глава ведомства также отметил проекты самых юных новаторов - на выставке будут представлены роботы, созданные учениками архангельской школы робототехники "beRobotiсs" и «ПромШколы» (завод «Красная Кузница»), а также летающие модели самолетов, выполненные воспитанниками областного дворца детского и юношеского творчества.

Напомним, министерством проводится активная работа, направленная на развитие региональной робототехники и инновационного детского творчества. Стоит также отметить, что многие участники выставки ранее получали поддержку регионального ведомства – одни из них являются резидентами подведомственного министерству бизнес-инкубатора, другие – получателями субсидий или займов микрокредитной организации фонд «Развитие».
Автор: mineconomAO
53 1
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kemastreet
20.09.17
20:47
Что то сайт делается всё лучше и лучше,интересных новостей больше и больше и так хочется комментировать и комментировать.Пока что остановлюсь на рекламном кубе-он вращается,я я вижу его создателя вращающегося на армянском вертеле...
 
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Архангельский бизнес представит на Маргаритинке свои новаторские проекты
Архангельский бизнес представит на Маргаритинке свои новаторские проекты
В дни проведения традиционного торгово-экономического форума в столице Поморья состоится уникальная выставка инновационных разработок предпринимателей региона. Экспозиция разместится в главном корпусе САФУ.
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