Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
27.09.17
3216
27.09.17
1088
27.09.17
1030
28.09.17
815
28.09.17
813
28.09.17
754
28.09.17
707
реклама
реклама
Новости компаний
28.09.17
109
27.09.17
106
28.09.17
104
28.09.17
99
28.09.17
97
28.09.17
96
28.09.17
95
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

Архангельский инвестиционный энергофорум объединил энергетиков, бизнес и власть

сегодня 17:15
80 0
29 сентября в Архангельске прошла 2-я региональная инвестиционная энергетическая конференция. Мероприятие собрало более 150 участников, среди которых представители бизнеса, власти и электросетевых компаний.
 
 
 
 
 
 
 
 
 >
Главной темой разговора стало повышение качества и доступности технологического присоединения к электросетям. Также участники обсудили экономическое развитие региона в целом, инвестиционную привлекательность, сделали акцент на необходимости согласованного взаимодействия инвесторов с сетевыми организациями при активном участии органов власти. Гости конференции получили самую актуальную информацию о текущей и перспективной загрузке центров питания в регионе, возможностях технологического присоединения, региональных тарифных решениях, перспективных планах развития территорий, реализации федеральных и региональных инвестиционных проектов.
 
На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратились первый заместитель губернатора – председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин.
 
Они подчеркнули, что инвестиционная энергетическая конференция – это площадка межотраслевого планирования, способ наладить диалог между всеми сторонами с тем, чтобы более эффективно использовать существующую в области электроэнергетическую инфраструктуру и помочь предпринимателям в выборе оптимальных решений при технологическом присоединении.
 
Как отметил Евгений Карпичев, конференция МРСК Северо-Запада носит системный характер и проводится в Архангельске уже второй раз. Главная задача мероприятия - улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности региона. Развитая инфраструктура – это один из основных критериев для инвесторов при выборе площадки под развитие своего бизнеса. В свою очередь, активный бизнес – это залог динамичного роста экономики региона. Выбор территории для размещения объектов с учетом их обеспеченности инфраструктурой является предметом диалога энергетиков и предпринимателей, который организован в ходе конференции.
 
- Мы хотим услышать и понять, какие проблемы в области обеспечения энергетической инфраструктурой волнуют бизнес региона и, учитывая наши возможности, выработать совместные пути решения для оптимального техприсоединения инвесторов к электросетям, - сказал Александр Летягин. – Сегодня мы не просто говорим о сотрудничестве — мы его налаживаем на практике. Наша компания внедряет клиентоориентированный подход и прием заявок на техприсоединение онлайн с смс-уведомлением на всех этапах исполнения договора. Мы хотим донести до бизнес-сообщества области мысль, что переход на электронные сервисы может существенно повысить инвестиционную привлекательность региона.  
 
В рамках конференции между инвесторами и энергетиками были заключены восемь соглашений о техприсоединении новых объектов на общую мощность 10,4 МВт. На пленарном заседании были подписаны соглашения со следующими компаниями: АО «Арктическая метанольная компания» - строительство метанолового завода в Маймаксанском округе г. Архангельска, ООО «Аквилон-Инвест» - многоквартирный жилой дом в г. Северодвинске, ООО «Норд-Экспо» - выставочный центр в г. Архангельске по ул. Дачная,  АО «Архангельский траловый флот» - предприятие по переработке рыбы в г. Архангельске. Еще 4 соглашения с инвесторами в районах Архангельской области были подписаны в производственных отделениях филиала «Архэнерго».
 
- Подписанные соглашения и конструктивный диалог, который состоялся в ходе мероприятия, для нашей области это означает движение вперед, развитие во всех отраслях экономики, - прокомментировал Алексей Алсуфьев. - Новые предприятия обеспечат дополнительные рабочие места и поступление налогов в региональный бюджет. Соглашения, которые были подписаны в прошлом году на аналогичной конференции, сегодня превратились в реализуемые договоры технологического присоединения. Поэтому нет сомнений, что энергетики успешно подключат к сетям и обеспечат необходимую мощность и данным промышленным объектам.
 
Во второй части мероприятия в овальном зале заседаний Правительства Архангельской области в формате круглого стола прошли дискуссии по проблемным вопросам техприсоединения, строительства, поддержки инвестиционных проектов и развития инфраструктуры в целом.
 
В ходе всего дня в специальной консультационной зоне конференции специалисты «Архэнерго» и Корпорации развития Архангельской области отвечали на вопросы предпринимателей и информировали потенциальных инвесторов о перспективных планах развития электросетевого комплекса Архангельской области, имеющихся инвестиционных площадках, а также о реализации проектов на территории региона.
 
Добавим, практика инвестиционных энергетических конференций в регионах СЗФО ведется по инициативе МРСК Северо-Запада с 2015 года. В 13 конференциях, с учетом встречи в Архангельске, приняли участие более 1750 человек, заключено 169 соглашений на более чем 600 МВт подключаемой мощности.
 
Автор: arhenergo
80 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Чиновники отрицают запреты на спектакль в Молодёжном театре Архангельска
Экономика | Новости раздела
 
Архангельский инвестиционный энергофорум объединил энергетиков, бизнес и власть
Архангельский инвестиционный энергофорум объединил энергетиков, бизнес и власть
29 сентября в Архангельске прошла 2-я региональная инвестиционная энергетическая конференция. Мероприятие собрало более 150 участников, среди которых представители бизнеса, власти и электросетевых компаний.
сегодня 17:15
81
 
На рынке труда Поморья наиболее востребованы врачи и продавцы
На рынке труда Поморья наиболее востребованы врачи и продавцы
Численность безработных во втором квартале 2017 года меньше аналогичного показателя прошлого года на 6,7 тысячи человек, уровень безработицы снизился на 1,1 процента, уровень занятости населения вырос на 0,5 процента.
сегодня 14:17
215 2
Boater: PrizraK, сейчас уже негры в архангельских больницах работают. Мать в 1-й поликлинике...
 
Архангельская область планирует получить 9 млрд рублей дотаций в 2018 году
Архангельская область планирует получить 9 млрд рублей дотаций в 2018 году
До 1 декабря региональное правительство планирует подписать соглашение с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов региона.
вчера 17:42
305
 
Гендиректор АЦБК возглавил топ-лист рейтинга тысячи лучших российских менеджеров
Гендиректор АЦБК возглавил топ-лист рейтинга тысячи лучших российских менеджеров
Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв занял лидирующие позиции в секторе лесной и лесоперерабатывающей промышленности ежегодного, 18 по счету рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».
вчера 15:45
458
 
В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод
В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод
В Белозерском районе Вологодской области прошла презентация завода по выпуску продукции углубленной деревообработки, построенного при кредитной поддержке ВТБ.
вчера 14:18
433
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080