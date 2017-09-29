Архангельский инвестиционный энергофорум объединил энергетиков, бизнес и власть

Главной темой разговора стало повышение качества и доступности технологического присоединения к электросетям. Также участники обсудили экономическое развитие региона в целом, инвестиционную привлекательность, сделали акцент на необходимости согласованного взаимодействия инвесторов с сетевыми организациями при активном участии органов власти. Гости конференции получили самую актуальную информацию о текущей и перспективной загрузке центров питания в регионе, возможностях технологического присоединения, региональных тарифных решениях, перспективных планах развития территорий, реализации федеральных и региональных инвестиционных проектов.



На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратились первый заместитель губернатора – председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин.



Они подчеркнули, что инвестиционная энергетическая конференция – это площадка межотраслевого планирования, способ наладить диалог между всеми сторонами с тем, чтобы более эффективно использовать существующую в области электроэнергетическую инфраструктуру и помочь предпринимателям в выборе оптимальных решений при технологическом присоединении.



Как отметил Евгений Карпичев, конференция МРСК Северо-Запада носит системный характер и проводится в Архангельске уже второй раз. Главная задача мероприятия - улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности региона. Развитая инфраструктура – это один из основных критериев для инвесторов при выборе площадки под развитие своего бизнеса. В свою очередь, активный бизнес – это залог динамичного роста экономики региона. Выбор территории для размещения объектов с учетом их обеспеченности инфраструктурой является предметом диалога энергетиков и предпринимателей, который организован в ходе конференции.



- Мы хотим услышать и понять, какие проблемы в области обеспечения энергетической инфраструктурой волнуют бизнес региона и, учитывая наши возможности, выработать совместные пути решения для оптимального техприсоединения инвесторов к электросетям, - сказал Александр Летягин. – Сегодня мы не просто говорим о сотрудничестве — мы его налаживаем на практике. Наша компания внедряет клиентоориентированный подход и прием заявок на техприсоединение онлайн с смс-уведомлением на всех этапах исполнения договора. Мы хотим донести до бизнес-сообщества области мысль, что переход на электронные сервисы может существенно повысить инвестиционную привлекательность региона.



В рамках конференции между инвесторами и энергетиками были заключены восемь соглашений о техприсоединении новых объектов на общую мощность 10,4 МВт. На пленарном заседании были подписаны соглашения со следующими компаниями: АО «Арктическая метанольная компания» - строительство метанолового завода в Маймаксанском округе г. Архангельска, ООО «Аквилон-Инвест» - многоквартирный жилой дом в г. Северодвинске, ООО «Норд-Экспо» - выставочный центр в г. Архангельске по ул. Дачная, АО «Архангельский траловый флот» - предприятие по переработке рыбы в г. Архангельске. Еще 4 соглашения с инвесторами в районах Архангельской области были подписаны в производственных отделениях филиала «Архэнерго».



- Подписанные соглашения и конструктивный диалог, который состоялся в ходе мероприятия, для нашей области это означает движение вперед, развитие во всех отраслях экономики, - прокомментировал Алексей Алсуфьев. - Новые предприятия обеспечат дополнительные рабочие места и поступление налогов в региональный бюджет. Соглашения, которые были подписаны в прошлом году на аналогичной конференции, сегодня превратились в реализуемые договоры технологического присоединения. Поэтому нет сомнений, что энергетики успешно подключат к сетям и обеспечат необходимую мощность и данным промышленным объектам.



Во второй части мероприятия в овальном зале заседаний Правительства Архангельской области в формате круглого стола прошли дискуссии по проблемным вопросам техприсоединения, строительства, поддержки инвестиционных проектов и развития инфраструктуры в целом.



В ходе всего дня в специальной консультационной зоне конференции специалисты «Архэнерго» и Корпорации развития Архангельской области отвечали на вопросы предпринимателей и информировали потенциальных инвесторов о перспективных планах развития электросетевого комплекса Архангельской области, имеющихся инвестиционных площадках, а также о реализации проектов на территории региона.



Добавим, практика инвестиционных энергетических конференций в регионах СЗФО ведется по инициативе МРСК Северо-Запада с 2015 года. В 13 конференциях, с учетом встречи в Архангельске, приняли участие более 1750 человек, заключено 169 соглашений на более чем 600 МВт подключаемой мощности.

