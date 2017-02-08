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Архангельск: Экономика

     

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Архэнергосбыт открывает новые пункты обслуживания клиентов

«Потребителю удобно!», - в этих двух простых словах выражается сущность клиентоориентированной политики, которую со дня акционирования проводят в жизнь ПАО «Архэнгергосбыт».
Данной политики придерживаются и все энергосбытовые компании холдинга ЗАО «МРСЭН» в Вологодской, Свердловской областях и Республике Хакасия.

Новый комфортабельный пункт обслуживания клиентов открылся шестого февраля в Соломбале в Торговом центре «Титаник» (Советская улица, 32). Удобное месторасположение, близость основных магистралей общественного транспорта, наличие автомобильной парковки, соседство с крупными продовольственными и промтоварными магазинами делают посещение пункта удобным и приятным для всех жителей Соломбалы, Маймаксы и Поселка первых пятилеток.

Его двери распахнуты для посетителей с 10.00 до 18.30 в понедельник и во вторник и с 10.00 до 18.00 со среды по пятницу (перерыв на обед с 14.00 до 15.00). Здесь жители многоквартирных домов могут оплатить потребленную электроэнергию согласно полученной платежной квитанции, получить при необходимости дубликат квитанции, заказать доставку в личный ящик электронной почты квитанцию в формате *pdf, получить любые справки по вопросам начисления платежей за электроэнергию, регистрации в «Личном кабинете физического лица», приобрести и заказать установку современного прибора учета электроэнергии; а жителям индивидуальных жилых домов помимо всего прочего предлагаются исчерпывающие консультации по оформление договора на поставку электроэнергии.

Пока пункт работает в тестовом режиме. У каждого потребителя электроэнергии есть возможность принять участие в организации его работы и повышению уровня клиентского сервиса: любые пожелания и предложения (по расширению спектра услуг, изменению графика работы и т.п.) можно направлять на электронный адрес press@arsk.ru или amro@arsk.ru

В ближайшие дни откроется Центр обслуживания клиентов в городе Новодвинск по адресу ул. 3-ей Пятилетки, 2. О дате открытия, времени работы и о каналах связи будет сообщено дополнительно.

Пока вопросы и предложения от жителей Новодвинка принимаются по телефонам: (8182) 49-44-25, 49-44-81; 49-44-03, 44-86-48, 49-43-29, 49-44-47, а также по электронной почте: AndrusyakIA@arsk.ru ; amro@arsk.ru; BobretsovaGG@arsk.ru ; press@arsk.ru
  
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дата: 08.02.17 | 11:14
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