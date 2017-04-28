Архангельск: Экономика

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев провел открытую встречу с лидерами «большой четверки» – представителями крупнейших бизнес-объединений Архангельской области.

Напомним, «большая четверка» – это условное название крупнейших бизнес-объединений региона. В «четверку» входят: региональное отделение организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области», Архангельская торгово-промышленная палата и региональное отделение «Деловая Россия».

Участие в диалоге приняли депутат Государственной Думы, председатель регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрий Юрков и сопредседатель отделения «Деловая Россия» Максим Корельский, руководитель архангельского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шпилевой и председатель правления Иван Третьяк, президент архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский, председатель регионального отделения «Опора России» Сергей Антуфьев, бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев.

В ходе встречи коллеги обозначили вопросы, которые сегодня обсуждаются в бизнес-среде Архангельской области. На повестке дня XIX конференция малого и среднего предпринимательства. К слову, в этом году участие в формировании программы конференции может принять каждый заинтересованный. Проголосовать за повестку конференции можно в онлайн-режиме, перейдя по ссылке.

По словам депутата Государственной Думы, председателя регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрия Юркова, необходимо регулярно взаимодействовать со всеми бизнес-объединениями региона и оперативно вырабатывать решения по наболевшим вопросам.

В свою очередь сопредседатель регионального отделения «Деловая Россия» Максим Корельский предложил ежемесячно проводить подобные встречи в режиме «мозгового штурма» по выработке совместных решений, направленных на повышение эффективности мер по защите прав и интересов предпринимателей.

Идея была поддержана всеми представителями «большой четверки».

«Выражаю благодарность лидерам бизнес-объединений за поддержку и открытый диалог. Важно, что мы договорились взаимодействовать и ежемесячно собираться на площадке института бизнес-уполномоченного. Наша общая задача – сокращение административных барьеров и повышение результативности сотрудничества бизнеса и власти. Уверен, что формат общения в режиме «мозгового штурма» по выработке совместных решений станет хорошим инструментом для создания комфортных условий развития бизнеса в регионе», – обозначил итоги встречи уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.