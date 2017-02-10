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Архангельск: Экономика

     

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Бизнесмен из Новодвинска стал получателем «юбилейного» займа

В январе 2017 года Архангельский региональный фонд микрофинансирования выдал тысячный заём. Получателем микрозайма стал предприниматель из города бумажников Владислав Полосков. Он намерен открыть строительный магазин.
Фонд микрофинансирования – подведомственная организация министерства экономического развития Архангельской области. Его деятельность направлена на повышение доступности заемных средств для малого и среднего предпринимательства региона (займы предоставляются по сниженной процентной ставке).

За годы работы Фондом были выданы микрозаймы на сумму свыше 590 млн. рублей. Эти средства позволили сотням предпринимателей реализовать свои проекты, создать новый бизнес или расширить уже действующий.

- Я взял микрозайм на открытие магазина строительных материалов «Крепеж». Строительный бизнес, которым я занимаюсь в настоящее время, связан с закупкой большого количества стройматериалов. Я решил, что знания, опыт и связи, налаженные в ходе многолетней работы, стоит применить, - рассказал Владислав Полосков. – Фонд микрофинансирования мне очень помог - заём дали быстро, процент низкий. Для меня новый магазин – расширение бизнеса, открытие новых возможностей, для города – дополнительные поступления в бюджет и три новых рабочих места.

Символично, что обладателем тысячного микрозайма стал предприниматель из Новодвинска – в этом году сотрудничество Фонда с предпринимателями этого города вышло на качественно новый уровень – со стороны бизнес-сообщества значительно возрос интерес к микрофинансовой организации, увеличилось количество предоставленных займов.


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автор: mineconomAO
просмотров: 65
дата: 10.02.17 | 14:44
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