Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Более 26 млрд рублей жилищных кредитов выдал Северный банк в 2016 году Северный банк ПАО Сбербанк выдал в 2016 году более 21,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 26,3 млрд. рублей. Это на 512 млн (2%) больше результата за 2015 год. При этом максимальная сумма кредитов – 3,13 млрд. рублей – была выдана в декабре 2016 года.



Среди регионов, на территории которых Северный банк ведет свою деятельность, больше всего жилищных кредитов выдано в Архангельской области – 5,86 тысяч договоров на 8,28 млрд. рублей. В Вологодской области было клиенты оформили 6,46 тысяч кредитов на 7,28 млрд. рублей, в Ярославской – 4,84 тысячи на общую сумму 5,73 млрд. рублей. В Ивановской области выдано более 2,3 тысяч жилищных кредитов на 2,64 млрд. рублей. в Костромской – 2,26 тысяч на 2,35 млрд. рублей.



В среднем в день сотрудники Северного банка оформляли 88 жилищных кредитов на общую сумму 106,5 млн. рублей. Средняя сумма жилищного кредита составила 1,21 млн. рублей.



Портфель жилищных кредитов в Северном банке составляет более 87 млрд. рублей (более 107,6 тысяч договоров). Жилищные кредиты в общей структуре розничных кредитов Северного банка составляют 44,5%.



Данные достижения стали возможны благодаря как госпрограмме по поддержке жилищного кредитования и снижению процентных ставок по кредитам, так и совершенствованию условий оформления и выдачи ипотеки. Например, в 2016 году Сбербанк и Росреестр запустили совместный сервис по электронной регистрации перехода права собственности. Регистрацию сделки можно провести непосредственно в центре ипотечного кредитования Сбербанка без обращения в многофункциональный центр. Услуга доступна в сделках с вторичной недвижимостью.



В дальнейшем появится возможность регистрировать и новостройки. Кроме этого, в декабре прошлого года Сбербанк запустил спецпредложение «Новогоднее предложение», в ходе которой снижены базовые ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Заявку на специальное предложение можно подать до 28 февраля 2017 года.



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