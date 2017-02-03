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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Более 400 млн рублей в день оплачивали клиенты Северного банка с помощью эквайринга

В Северном банке ПАО Сбербанк подведены итоги работы по направлению «Эквайринг» в 2016 году. В прошлом году с помощью этой услуги клиенты совершили свыше 244 млн. операций на общую сумму свыше 148 млрд. рублей.
Это на 35,5% больше результатов деятельности в 2015 году. Доля Сбербанка на этом рынке услуг в 2016 году увеличилась на 4,8% и достигла 64,7%.

На территории деятельности Северного банка работает почти 43 тысячи pos-терминалов, установленных в 30,7 тысячах торгово-сервисных точках. При этом в 2016 году юридические лица - клиенты банка установили 14,7 pos-терминалов в 10,7 торгово-сервисных точках. В среднем, в день через все терминалы Северного банка (онлайн и оффлайн) проводилось свыше 671 тысяч операций на общую сумму 405 млн. рублей. Средняя сумма операции составила 604 рубля.

Прошедший год был отмечен значительным ростом интернет-эквайринга (банк предоставляет клиентам эквайринговое оборудование для совершения платежей в режиме онлайн на сайте) и бесконтактных платежей. Если в 1 квартале 2016 года его доля в общем объеме операций составляла 22,6%, то в 4 квартале – 48,3%. Динамично развиваются и бесконтактные технологии оплаты Apple Pay (запущена с 1 октября 2016 года) и Samsung Pay (запущена с 1 ноября 2016 года). За 3 месяца с помощью Apple Pay было совершено  более 58,5 тысяч операций на общую сумму 148 млн. рублей, с помощью Samsung Pay – 12 тысяч операций на общую сумму 7,8 млн. рублей.

Все больший интерес к эквайрингу предъявляют не только крупные торговые сети, но и небольшие организации, что подтверждается статистикой. В 2016 году наибольший рост показали супермаркеты, бакалейные и продовольственные магазины, магазины одежды и обуви, автозапчастей, а также аптеки и салоны красоты.

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дата: 03.02.17 | 12:32
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