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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Цены на детское питание в Поморье могут пойти вверх после отмены госрегулирования

Правительство Российской Федерации приняло постановление об исключении продуктов детского питания из перечня товаров, в отношении которых устанавливаются минимальные торговые надбавки. Отныне цена на них будет регулироваться рынком.

До сегодняшнего дня в Архангельской области наценка была ограничена 10 процентами. С 4 февраля при реализации продукции детского питания организации будут самостоятельно принимать решение об уровне торговой надбавки.

Существуют опасения, что отмена госрегулирования существенно повысит цену на продукты питания для детей. Однако в министерстве агропромышленного комплекса и торговли Поморья считают, что отмена минимальных надбавок сделает детское питание более доступным на отдалённых территориях. Дело в том, что установленное ограничение делало невыгодным завоз детского питания и детских пищевых концентратов в глубинку. Именно поэтому зачастую на полках сельских магазинов этих товаров просто не было, говорят чиновники.

В городских же условиях, когда множество магазинов конкурируют друг с другом, увеличение стоимости детского питания сверх отменённых надбавок будет ограничено рыночными условиями, подчеркивают специалисты регионального ведомства. 

В министерстве также отметили, что торговые надбавки не были связаны с обеспечением полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет по медицинским показаниям, предусмотренным федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

  
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просмотров: 69
дата: 04.02.17 | 00:25
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
От же ж казлы. Озаботились о глубинке, а в городах, мол, конкуренция не позволит цены взвинтить. Ещё бы написали, что, возможно, цены пойдут вниз после отмены госрегулирования. Уж если "включать дурака" так по максимуму. "Существуют опасения", "Могут пойти вверх", блеать! Про невидимую руку рынка ещё бы вспомнили да про низкую рождаемость попричитали.
04.02.17
00:39
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