Архангельск: Экономика

Правительство Российской Федерации приняло постановление об исключении продуктов детского питания из перечня товаров, в отношении которых устанавливаются минимальные торговые надбавки. Отныне цена на них будет регулироваться рынком.

До сегодняшнего дня в Архангельской области наценка была ограничена 10 процентами. С 4 февраля при реализации продукции детского питания организации будут самостоятельно принимать решение об уровне торговой надбавки.



Существуют опасения, что отмена госрегулирования существенно повысит цену на продукты питания для детей. Однако в министерстве агропромышленного комплекса и торговли Поморья считают, что отмена минимальных надбавок сделает детское питание более доступным на отдалённых территориях. Дело в том, что установленное ограничение делало невыгодным завоз детского питания и детских пищевых концентратов в глубинку. Именно поэтому зачастую на полках сельских магазинов этих товаров просто не было, говорят чиновники.

В городских же условиях, когда множество магазинов конкурируют друг с другом, увеличение стоимости детского питания сверх отменённых надбавок будет ограничено рыночными условиями, подчеркивают специалисты регионального ведомства.

В министерстве также отметили, что торговые надбавки не были связаны с обеспечением полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет по медицинским показаниям, предусмотренным федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».