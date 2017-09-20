Деловая программа Маргаритинки: мероприятия, которые нельзя пропустить

Деловая программа Маргаритинской ярмарки входит в череду мероприятий, организованных в рамках празднования 80-летия Архангельской области. Она включает более 30 мероприятий и составлена таким образом, чтобы охватить различные сферы деятельности, предоставить каждому участнику почерпнуть важную и полезную информацию.Центральным местом проведения форума станет главный корпус Северного (Арктического) федерального университета. Однако стоит отметить, что впервые тематические мероприятия будут организованы и на площадках партнеров ярмарки.Торжественное открытие деловой программы Маргаритинской ярмарки состоится 21 сентября в главном корпусе САФУ имени М.В.Ломоносова. Откроет форум заместитель Губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.(Мероприятие пройдет 21 сентября в главном корпусе САФУ, начало в 10:00).Ключевым мероприятием деловой программы станет панельная дискуссия с участием Губернатора Архангельской области Игоря Орлова. В этом году её тема - «Формирование и развитие региональной производственно-логистической инфраструктуры».Всестороннее рассмотрение вопроса, а, следовательно, и эффективность работы данной площадки гарантирует участие во встрече ведущих федеральных экспертов, представителей муниципальной и региональной власти, бизнеса.(Мероприятие состоится 22 сентября в главном корпусе САФУ, начало в 15:00).Перспективы развития территорий муниципальных образований региона будут также обсуждаться в рамках круглого стола «Создание малых перерабатывающих производств продукции агропромышленного комплекса Архангельской области». Работа данной площадки будет направлена на выявление и решение проблем сельхозпроизводителей региона, а также на выработку эффективных механизмов поддержки данной отрасли.(Мероприятие состоится 21 сентября в главном корпусе САФУ, начало в 12:30).Традиционно ярмарки являлись площадкой для проведения переговоров с зарубежными гостями, укрепления международных связей. Региональный форум – не исключение.Развитию внешнеэкономической деятельности Архангельской области посвящен отдельный блок мероприятий. Представители Сербии, Норвегии, Эстонии и Азербайджана встретятся с представителями власти и бизнеса, обсудят перспективы сотрудничества и совместные проекты.Российско-Норвежская научно-практическая конференция "Организация прибрежного и любительского рыболовства". Со стороны России участие в мероприятии примет Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, члены постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по рыболовству.Делегацию из Норвегии возглавят член Совета губернии Финнмарк Реми Странда и Генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске Эрика Сведала.(Мероприятие состоится 21 сентября в главном корпусе САФУ, начало в 11:30).Архангельская область была не раз отмечена на федеральном уровне как регион, с успехом реализующий кластерную политику. Кластеры являются одними из драйверов региональной экономики, поэтому, закономерно, что одно из наиболее масштабных мероприятий форума посвящено именно развитию региональных кластеров. Стратегическая сессия «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной поддержки».(Мероприятие состоится 22 сентября в главном корпусе САФУ, начало в 09:30).О комплексе мер поддержки, предусмотренных для предпринимателей участникам деловой программы расскажут представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках семинара «Финансовые инструменты поддержки и развития бизнеса» (мероприятие состоится 21 сентября, начало в 10:30).В тот же день на «Проектном заводе» будет дана экспертная оценка идеям предпринимателей Архангельской области (мероприятие состоится 21 сентября в лофт –проекте «Слон», начало в 16:00).Впервые в регионе состоится конференция «Биоресурсы Архангельской области для экономики региона: инновационные разработки, производство, инструменты поддержки». Она станет площадкой для обсуждения перспектив развития биоресурсной отрасли Поморья с участием Архангельского водорослевого комбината, участниками будут рассмотрены возможности местных предприятий, а также представлены последние разработки на основе биоресурсов, сделанные региональными учеными.(Мероприятие состоится 22 сентября в СГМУ, начало в 09:30)В заключительный день будут подведены итоги проекта «Стань социальным предпринимателем». За награждением победителей последует семинар «Социальное предпринимательство: как механизм развития территории», где приглашенные эксперты расскажут о существующих моделях социального бизнеса, направленных на развитие территории, о возможных источниках финансирования социальных бизнес-проектов и об искусстве «сторителлинга». Мероприятие организовано Фондом «Наше будушее» совместно с Корпорацией развития Архангельской области.(Мероприятие состоится 23 сентября во фьюжен – кафе «Терраса», начало в 11:00).По вопросам организации и проведения деловой программы можно обращаться по телефонам: (8182) 20-06-27, +7 952 252-84-35, e-mail: mr.msp29@yandex.ru.