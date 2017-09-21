Деловые круги дали старт традиционной Маргаритинской ярмарке в Архангельске
сегодня 17:20
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Торжественное открытие деловой программы Маргаритинки состоялось в САФУ им. Ломоносова. В этом году главное торговое событие осени собрало в столице Поморья 500 гостей из 42 регионов страны.
Поприветствовал участников Маргаритинской ярмарки заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников. Он отметил, что сегодня тема развития малого и среднего бизнеса является одним из государственных приоритетов.
«В начале 2017 года была принята целевая модель улучшения инвестиционного климата в регионах, одна из 12 моделей посвящена полностью малому бизнесу. В ноябре состоится заседание Государственного совета, где с регионов будут спрашивать, как реализуются принятые меры на местах. Уверен, что сегодня будет много дискуссий, обсуждений, живого открытого диалога между участниками, а также предложений, которые лягут в основу работы правительства Архангельской области в этой сфере», - сказал Виктор Иконников.
500 гостей из 42 регионов России принимают участие в Маргаритинской ярмарке. В Архангельск приехали иностранные делегации из ближнего и дальнего зарубежья. Архангельскую торгово-промышленную палату на ярмарке представляют витаминные напитки «Гелиос», Архангельский траловый флот, Архангельский рыбокомбинат, Архангельский опытный водорослевый комбинат.
«Маргаритинская ярмарка – это традиционно площадка для общения представителей бизнеса и власти, для проведения переговоров с зарубежными гостями, укрепления международных связей. Это масштабное мероприятие, которое способно привлечь в регион дополнительные инвестиции и способствовать реализации новых проектов и заключению соглашений», - прокомментировал Президент Торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский.
В рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки организованы семинары, круглые столы, стратегические сессии. Сопровождает мероприятия деловой программы Маргаритинской ярмарки выставка продукции и разработок предприятий малого и среднего бизнеса Архангельской области.
Деловая часть продлится с 21 по 23 сентября. Более подробно с программой можно ознакомиться на
сайте мероприятия.
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