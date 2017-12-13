Депутаты Архоблсобрания утвердили бюджет Поморья во втором чтении

Областные парламентарии приняли во втором чтении областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Народные избранники рассмотрели 25 поправок.

В бюджете Архангелськой области на 2018 года увеличились на 627 млн ассигнования для повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных майскими указами Президента России.

В 2019 году 44 миллиона рублей планируется направить на строительство школ в городе Вельске и в селе Ровдино Шенкурского района, а в 2020 году на те же цели направят 51 миллион рублей.

Бюджетные средства в размере 5 млн. рублей запланированы на строительство больницы в поселке Березник Виноградовского района. В настоящее время медицинское учреждение районного центра располагается в зданиях 1905 года постройки, не отвечающих действующим требованиям оказания медицинских услуг. Деньги будут направлены на финансирование подготовительных работ, а также выполнение земляных работ (устройство котлована).

На строительство детского сада на 120 мест в поселке Каменка Мезенского района выделяется 10 млн. рублей. На объекте уже завершены работы по устройству свайного поля. Средства необходимы для продолжения строительства объекта (заливка ростверка и начало устройства перекрытий первого этажа).

10,3 млн. рублей потребуются для оплаты проезда беременных женщин из районов области до перинатального центра и других медицинских учреждений на роды.

3,2 млн. рублей выделено для осуществления единовременных выплат по проекту «Земский доктор» и «Земский фельдшер».