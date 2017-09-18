До открытия Маргаритинской ярмарки в Архангельске остались считанные дни
сегодня 17:23
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Главное деловое и торговое событие осени пройдет в столице Поморья с 21 по 24 сентября. «Маргаритинская ярмарка» – традиционное для региона мероприятие, которого с нетерпением ждут все архангелогородцы и гости города.
«Маргаритинская ярмарка» является одной из лучших ярмарок России. За годы существования ярмарка выросла и обрела огромную популярность, ежегодно расширяя географию участников. Торговые мероприятия по традиции пройдут во Дворце спорта профсоюзов, разместив стенды с участниками на ледовой арене. Кроме того, в течение всего времени проведения ярмарки будут развёрнуты торговые ряды на площадке перед Дворцом спорта, на улице Выучейского и улице Чумбарова-Лучинского.
Организаторами «Маргаритинской ярмарки» являются правительство региона и администрация города Архангельска. Выставочными операторами выступают ООО «Поморская ярмарка» и МУП «Центральный рынок».
Для удобства жителей и гостей города, а также участников и посетителей «Маргаритинской ярмарки» разработана и выложена в
Интернет интерактивная схема участников ярмарки, размещенных на ледовой арене, прилегающей территории Дворца спорта и Центрального рынка.
2017-й год - год 80-летия Архангельской области. К этой дате в меню сайта добавлен раздел с обзором районов Архангельской области, с информацией об их исторической, культурной и деловой жизни.
Интерактивная схема предлагает пользователям поиск участников ярмарки по товарному признаку и их предложениям, а также по территориальному признаку (около 40 регионов РФ).
Схема стендов будет доступна для просмотра на сайте с 18 сентября. Для удобства горожан и гостей города в фойе Дворца спорта будет организован свободный доступ к Сети по Wi-Fi, а также установлен монитор, на котором можно ознакомиться со схемой расположения участников и быстро найти любой интересующий товар по навигации интерактивной карты.
По традиции, в рамках ярмарки предусмотрена широкая деловая и культурная программа.
Деловая часть - достаточно обширна: она состоит из семинаров, круглых столов, тренингов, которые будут интересны представителям субъектов малого и среднего предпринимательства. Ее основным организатором выступает минэкономразвития области.
В рамках культурной программы пройдут концерты, выставки, спектакли. Культурную программу организует профильное министерство региона.
Организаторы надеются, что «Маргаритинская ярмарка» будет содействовать уверенному продвижению товаров и услуг отечественных товаропроизводителей на региональные и международные рынки, а также позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество российских и зарубежных предприятий.
Режим работы ярмарки: 21, 22, 23 сентября с 10-00 до 19-30; 24 сентября с 10-00 до 17-00. Церемония открытия «Маргаритинской ярмарки» состоится 22 сентября в 12:00 на крыльце Дворца спорта профсоюзов (ул. Ч.-Лучинского, 1).
Более подробную информацию можно узнать, пройдя по ссылке.