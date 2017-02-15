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Архангельск: Экономика

     

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Дополнительные федеральные деньги областные депутаты пустили на погашение госдолга

Законопроект об изменениях и дополнениях в региональный бюджет 2017 года был рассмотрен и принят сразу в двух чтениях на первой в этом году сессии Архоблсобрания.

Корректировки областного бюджета текущего года связаны с уточнением дополнительной суммы федеральных трансфертов, которая составила почти 1,3 миллиарда рублей. Еще более 500 миллионов рублей – остатки средств на конец года, не имеющие целевого назначения.

Дополнительные средства распределены следующим образом:

- 1,2 млрд рублей направляется на обслуживание государственного долга;
- 150 млн рублей – на предоставление муниципалитетам субсидий на переселение граждан из аварийного жилья;
- 52 млн рублей – на обеспечение инфраструктуры земельных участков, предоставляемых для расселения из аварийного жилья в Архангельске, Коношском и Онежском районах;
- 340 млн рублей – на увеличение областного дорожного фонда;
- 32 млн рублей – на ремонт и содержание дорог областного центра для подготовки к международному форуму «Арктика-территория диалога»;
- 43 млн рублей – на софинансирование федеральных субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Отметим, цель соответствующего федерального проекта – привести общественные пространства  российских городов в достойный вид.

Кроме того, в рамках второго чтения законопроекта принят ряд поправок, которыми в областном бюджете отражены субсидии из федерального бюджета и другие межбюджетные трансферты на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Эти средства также направлены на реализацию значимых для области мероприятий.

Так, более 68 миллионов рублей направлены на укрепление правого берега Северной Двины в Соломбале, 148 миллионов рублей – на продолжение ремонта здания Архангельского театра кукол. Более 7,5 миллиона рублей выделено на развитие материально-технической базы муниципальных домов культуры.

Более 150 миллионов рублей пойдут на реализацию мероприятий в рамках государственной программы развития аграрной отрасли и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Это субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение продуктивности в сфере молочного скотоводства и возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК.

Более чем на 346 миллионов рублей увеличен за счёт федеральных трансфертов региональный дорожный фонд. Эти средства предполагается направить на завершение реконструкции автомобильной дороги Брин-Наволок–Каргополь–Вытегра. Также средства будут выделены на строительство подъездов к селу Шеговары и деревне Никифоровская в Шенкурском районе.

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автор: dvinalander
просмотров: 46
дата: 15.02.17 | 17:41
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