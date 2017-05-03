Архангельск: Экономика

В Корпорации развития Архангельской области состоялось заседание регионального экспертного жюри. На нем были представлены два проекта с инновационной составляющей.

Молодые ученые Сергей Бондаренко (СГМУ) и Мария Дерябина (САФУ) стали соискателями грантовой поддержки для завершения научно-исследовательской работы (НИР) своих проектов.



Сергей Бондаренко представил экспертному жюри проект «Создание стоматологического фантома для отработки навыков проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии». Автор предлагает в своем проекте создание более дешевого, по сравнению с действующими аналогами, фантома для отрабатывания студентами и врачами практических навыков в работе с пациентами. Инновационность его проекта заключается в том, что существующие аналоги не позволяют использовать их многоразово, а потребность в фантомах очень высокая и цена вопроса соответственно тоже. Это в свою очередь ставит вуз в сложное финансовое положение. По этой причине образовательные учреждения испытывают сегодня дефицит фантомов. А разработка Сергея Бондаренко позволила бы решить эти задачи.



После презентации эксперты задали соискателю гранта немало вопросов, а также дали несколько практических рекомендаций, одна из которых – включить в фантомный узел датчик ошибок, что позволило бы сразу видеть результат практических действий обучаемого.



Мария Дерябина работает над проектом «Исследование влияния биогумуса на выращивание посадочного материала хвойных пород (сосны обыкновенной)». Цель ее проекта – восстановить леса на органической основе без применения химических удобрений, используя экологически чистую технологию с применением только органики. По результатам исследования, проведенного автором проекта, посадочный материал вырастает в саженцы в два раза быстрее: не за 10 лет, а за 4-5 лет. Мария Дерябина также добавила, что даже без корректировки бизнес-плана себестоимость такого посадочного материала ниже аналогов, что будет привлекательно для будущих потребителей – лесозаготовительных компаний, на чьей ответственности лежит восстановление вырубленных лесов.



Экспертное жюри единогласно решило рекомендовать оба проекта для участия в программе «УМНИК», победители которой смогут получить грант в размере 500 000 рублей.



