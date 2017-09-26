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Экономика | Главные новости

Энергетики расскажут предпринимателям Архангельска как подключиться к электросетям

сегодня 10:22
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29 сентября в Архангельске состоится вторая инвестиционная энергетическая конференция, в ходе которой специалисты расскажут о доступности электросетевой инфраструктуры в регионе.
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Проект реализует «МРСК Северо-Запада» при поддержке аппарата полномочного представителя президента в СЗФО и объединения «Стратегическое партнерство Северо-Запад».

Целью конференции является синхронизация инвестиционных намерений и планов развития электросетевой инфраструктуры в регионе. Предусмотрено прямое общение инвесторов, энергетиков и представителей власти по вопросам реализации инвестиционных проектов. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Архангельской области
 
На конференции энергетики расскажут о доступности электросетевой инфраструктуры в регионе. В рамках круглых столов пройдут дискуссии о механизмах стимулирования инвестиционной деятельности в Поморье, проблемах перспективного развития и упрощении процедуры технологического присоединения к электросетям.
 
В ходе конференции состоится подписание инвестиционных соглашений между ПАО «МРСК Северо-Запада» и предпринимателями. В консультационной зоне все желающие смогут получить рекомендации энергетиков по подключению объектов к электросетям, а также по вопросам выделения земель под строительство, государственного сопровождения инвестпроектов.
 
Для участия в конференции достаточно заполнить форму на сайте МРСК Северо-Запада. 

Конференция начнется в 10 часов в конференц-зале правительства области (Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, корпус 1). В 11:00 состоится пресс-подход. На вопросы журналистов ответят руководители МРСК Северо-Запада и филиала «Архэнерго», представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и Правительства Архангельской области.
Автор: arhenergo
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Энергетики расскажут предпринимателям Архангельска как подключиться к электросетям
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