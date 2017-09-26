Эстонцы презентовали в Архангельске возможности внешнеэкономического сотрудничества

Мероприятие организовано Архангельской торгово-промышленной палатой. В семинаре приняли участие представители органов власти, бизнес-сообщества региона и приглашенные гости из Российского экспортного центра (РЭЦ) и Эстонско-Российской палаты предпринимателей.Дискуссию открыл заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.«Архангельская область – традиционно является экспортно-ориентированным регионом, поддерживающим внешнеэкономические связи с более чем 90 странами мира. В 2016 году этот список увеличился до 103. Доля области в суммарном стоимостном объеме внешнеторговых операций СЗФО в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличилась с 2,4 % до 3,6 %, доля экспорта выросла с 4,7 % до 6,6 %. Суммарный оборот по итогам 2016 года составил более двух миллиардов долларов», - сказал Виктор Иконников.Он добавил, что крупный бизнес умеет работать с экспортом, подтягивается и сектор МСП. С другой стороны, существует проблема низкой осведомленности бизнеса о мерах господдержки и снижении административных барьеров.Президент Архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский отметил, что сегодня архангельским предприятиям выгодно экспортировать продукцию за рубеж из-за низкого курса рубля. Найти зарубежных партнеров, организовать переговоры и подтвердить благонадежность предприятиям помогает Архангельская торгово-промышленная палата.«Уже почти 25 лет Архангельская торгово-промышленная палата занимается расширением международного и межрегионального сотрудничества. В своей работе большое внимание мы уделяем поддержке экспортно-ориентированных предприятий Поморья. Архангельская ТПП регулярно проводит деловые миссии для более глубокого знакомства со спецификой экономики других стран, регионов, отдельных отраслей, организует регулярные B2B-встречи, нацеленные на установление взаимовыгодных партнерских отношений. Мы ведем поиск зарубежных партнеров для наших предприятий, осуществляем правовое сопровождение сделок, проводим экспертизы и сертифицируем продукцию предприятий – экспортеров Архангельской области», - рассказал о работе Архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский.Представитель Российского экспортного центра Юрий Докукин рассказал участникам встречи о широких возможностях и линейке нефинансовых и финансовых услуг, которые оказывает РЭЦ российским экспортёрам. По словам Юрия Докукина, РЭЦ предлагает около 170 услуг, среди которых аналитика и исследования, продвижение на внешние рынки, поддержка экспортных поставок, субсидирование участия в выставках и логистических затрат, сертификация, патентование и лицензирование.«Наша задача – увеличить число предприятий-экспортёров в сфере малого и среднего предпринимательства. Мы имеем большие возможности по субсидированию и компенсациям затрат целого ряда позиций внешнеэкономической деятельности», – заявил Юрий Докукин.