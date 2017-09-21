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Экономика | Главные новости

Эстония может стать «точкой входа» архангельского бизнеса в Европу

сегодня 22:13
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В дни Маргаритинки состоялась встреча президента Архангельской торгово-промышленной палаты Василия Сидоровского с директором по развитию Эстоно-Российской палаты предпринимателей Сергеем Кудрявцевым. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
 
 
 
 
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В ходе делового общения состоялась презентация экспортно-ориентированных предприятий Поморья.
 
«Сегодня многие предприятия несырьевого сектора экономики Архангельской области хотят выйти на международный рынок. Эстония может стать «точкой входа» в Европу для предприятий нашего региона. Я уверен, что совместными усилиями мы можем достичь многого», - сказал Василий Сидоровский.
 
Сегодня основной тренд в Эстонии – это развитие промышленности. В частности, особыми темпами развивается сектор металлообработки, происходит полная автоматизация производства. По итогам первого полугодия 2017 года Эстония заняла третье место в Европейском Союзе по темпам роста промышленности.
 
«У Эстоно-Российской палаты предпринимателей большие амбиции: мы хотим, чтобы Палата стала Евразийской. Основной зоной влияния станут регионы Балтийского моря, также мы хотим присутствия в самых интересных точках мира: Гонконг, Швейцария, Германия, Индия», - поделился Сергей Кудрявцев.
 
Гость отметил, что основное направление деятельности Эстоно-Российской палаты предпринимателей – это не обучение, а практическая реализация задач в рамках внешнеэкономической деятельности.
 
Руководители обсудили возможные в Европейском Союзе инструменты поддержки предпринимателей, обмен бизнес-миссиями и поиск стратегических возможностей для развития предпринимательства в планах на перспективу.  
 
В завершении встречи руководители АТПП и ЭРПП подписали соглашение о сотрудничестве. Эстоно-Российская палата предпринимателей имеет большой опыт по «точке входа» в Европу. Эти наработки уже заинтересовали архангельские предприятия: Поморскую лесопильную компанию, Архангельский картон и СКВ-Компани.
Автор: Ксюша Д.
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Эстония может стать «точкой входа» архангельского бизнеса в Европу
Эстония может стать «точкой входа» архангельского бизнеса в Европу
В дни Маргаритинки состоялась встреча президента Архангельской торгово-промышленной палаты Василия Сидоровского с директором по развитию Эстоно-Российской палаты предпринимателей Сергеем Кудрявцевым. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
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