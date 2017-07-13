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Экономика | Главные новости

ФАС готово ограничить «аппетиты» государственных коммунальных предприятий

сегодня 10:26
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Государственные и муниципальные водоканалы будут лишены возможности закладывать в тарифы повышенную предпринимательскую прибыль, максимальный размер которой установлен на уровне 5%.
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С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба, сообщают «Известия».

За счет этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%, считают в ФАС. По мнению экспертов, таким образом планируется ускорить передачу водоканалов в концессии, которые по-прежнему сохраняют право получать прибыль от своей деятельности.

Напомним, что ранее Минстрой выступал с предложением запретить деятельность МУПов и ГУПов с 2018 года. По мнению министерства, все они должны быть переданы в концессии. Минстрой России последовательно реализует стратегию привлечения частных инвестиций и передачи неэффективных МУПов и ГУПов в концессии.

— Как показывает практика, перевод предприятий в концессии и привлечение частного инвестора позволяют существенно снизить аварийность и сократить потери на сетях, в разы повысить качество предоставляемых услуг. Итоги 2016 года показали, что интерес инвесторов к ЖКХ стабильно растет. На сегодня заключено 1638 концессионных соглашений, сумма обязательств инвесторов по ним составляет более 211 млрд рублей, — сказал «Известиям» глава Минстроя России Михаил Мень.

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ФАС готово ограничить «аппетиты» государственных коммунальных предприятий
ФАС готово ограничить «аппетиты» государственных коммунальных предприятий
Государственные и муниципальные водоканалы будут лишены возможности закладывать в тарифы повышенную предпринимательскую прибыль, максимальный размер которой установлен на уровне 5%.
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