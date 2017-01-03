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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Фермеры Русского Севера обсудили на архангельской земле планы на будущее

Перед самым Новым годом в Архангельской области на торфяном месторождении «Дикое» в Холмогорском районе прошло выездное заседание Совета ассоциации «Фермеры Русского Севера».
Члены ассоциации и гости осмотрели участок новой дороги, которую строит сельскохозяйственный потребительский кооператив «Архангельская клюква» и обсудили планы на будущее.

Чем же так интересен этот проект? А тем, что клюквенная плантация строится без привлечения денег государства и без дорогостоящих кредитов. Просто «могучая кучка» инициаторов проекта умудрилась в наше время внушить доверие в себя и в проект, и жители не только Архангельской области, но и всей России стали вступать в кооператив.

А кооператив на их глазах строит их будущую негосударственную пенсию. Ведь вкладываешься один раз, а доход плантация будет приносить не одну сотню лет. Ведь клюква – не картошка. Один раз посадил, а потом она требует минимального ухода.

Но они на этом не успокаиваются и спокойно рассказывают о том, что на торфянике будут ставить еще и тепличный комплекс, который будет отапливаться торфом, лежащим у них под ногами. Запасы торфа – 42 млн. тонн, поэтому и о производстве торфяных пеллет поговорили…

Впрочем, любой проект можно реализовать без особых проблем, если заслуживают доверие те, кто за него взялся.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Павел М.
просмотров: 890
дата: 03.01.17 | 13:41
комментариев: 25
1 7
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Комментарии пользователей
PrizraK (12)
Последний абзац объясняет всё. Когда-то МММ тоже позиционировалась как "экономически обоснованная структура", а поди ж ты, чем дело-то кончилось!
04.01.17
10:25
+
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Павел М. (3)
Коля Т. С удовольствием отвечаем на Ваш комментарий. Мы просчитали риски, связанные с воровством. Потери составят не более 0,1% от урожая. Именно столько смогут вынести жители из близлежащих деревень. Но мы доволнительно посоветовались со специалистами по охране подобных объектов. Они сказали следующее: ваш проект уникален тем, что в отличии от яблоневого сада, вам, нужно ловить на выходе. Так как дорога одна и она ваша, то встречать их, благодарить за помошь, и вываливать урожай в ваш бункер
03.01.17
15:39
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Vadimych (2)
Слово "развесистая" забыли добавить в названии кооператива.
03.01.17
15:07
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Коля Т. (1)
Это ж каким забором надо будет плантации оградить..А то всю клюкву повынесут с криками:"Да идите вы нахер ! Сажали они! Я тут всю жизнь собираю,и всегда она сама росла !"
03.01.17
14:52
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