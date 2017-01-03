Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Фермеры Русского Севера обсудили на архангельской земле планы на будущее Перед самым Новым годом в Архангельской области на торфяном месторождении «Дикое» в Холмогорском районе прошло выездное заседание Совета ассоциации «Фермеры Русского Севера». Члены ассоциации и гости осмотрели участок новой дороги, которую строит сельскохозяйственный потребительский кооператив «Архангельская клюква» и обсудили планы на будущее.



Чем же так интересен этот проект? А тем, что клюквенная плантация строится без привлечения денег государства и без дорогостоящих кредитов. Просто «могучая кучка» инициаторов проекта умудрилась в наше время внушить доверие в себя и в проект, и жители не только Архангельской области, но и всей России стали вступать в кооператив.



А кооператив на их глазах строит их будущую негосударственную пенсию. Ведь вкладываешься один раз, а доход плантация будет приносить не одну сотню лет. Ведь клюква – не картошка. Один раз посадил, а потом она требует минимального ухода.



Но они на этом не успокаиваются и спокойно рассказывают о том, что на торфянике будут ставить еще и тепличный комплекс, который будет отапливаться торфом, лежащим у них под ногами. Запасы торфа – 42 млн. тонн, поэтому и о производстве торфяных пеллет поговорили…



Впрочем, любой проект можно реализовать без особых проблем, если заслуживают доверие те, кто за него взялся.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Павел М. просмотров: 890

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просмотров:дата:комментариев: 1 7 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru На фото (слева направо): Дмитрий Лихачев (руководитель подрядной организации, строящей дорогу), Николай Склепкович (председатель Правления СПК «Архангельская клюква»), Павел Меньшуткин (глава Комитета по продвижению российской клюквы, член правления коопе На фото: участок новой дороги Фотография из 2 | закрыть