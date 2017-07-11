Филиал проблемного банка «Югра» в Архангельской области приостановил работу
сегодня 18:41
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Единственный офис финансового учреждения в Поморье, функционирующий в Северодвинске, прекратил денежное обслуживание клиентов.
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11 июля, вторник 19:36
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$58.58
€65.32
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Накануне Центробанк наложил «вето» на деятельность «Югры», обвинив финансовое учреждение в манипуляциях с деньгами и фальсификации отчетности. В настоящий момент в банке введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Административно дополнительный офис в Северодвинске, открывшийся весной прошлого года, подчиняется филиалу банка «Югра» в Санкт-Петербурге. После претензий со стороны госрегулятора северодвинское отделение перешло на работу в консультационном режиме, без осуществления денежных операций.
Руководство банка, между тем, не теряет надежды в скором времени урегулировать ситуацию с ЦБ, опровергая претензии о незаконном выводе активов.
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