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Экономика | Главные новости

Филиал проблемного банка «Югра» в Архангельской области приостановил работу

сегодня 18:41
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Единственный офис финансового учреждения в Поморье, функционирующий в Северодвинске, прекратил денежное обслуживание клиентов.
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Фото: сrimerussia.com

Накануне Центробанк наложил «вето» на деятельность «Югры», обвинив финансовое учреждение в манипуляциях с деньгами и фальсификации отчетности. В настоящий момент в банке введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Административно дополнительный офис в Северодвинске, открывшийся весной прошлого года, подчиняется филиалу банка «Югра» в Санкт-Петербурге. После претензий со стороны госрегулятора северодвинское отделение перешло на работу в консультационном режиме, без осуществления денежных операций.

Руководство банка, между тем, не теряет надежды в скором времени урегулировать ситуацию с ЦБ, опровергая претензии о незаконном выводе активов. 




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Филиал проблемного банка «Югра» в Архангельской области приостановил работу
Филиал проблемного банка «Югра» в Архангельской области приостановил работу
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