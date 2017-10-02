Флот Северного речного пароходства продолжает навигацию в Обском бассейне
вчера 23:44
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Успешно завершилась технически сложная операция Северного речного пароходства по переброске трёх речных буксиров на борту морской баржи в сопровождении судна «Поморье» в бассейн реки Обь.
Напомним, что в июле
буксиры были погружены на морскую баржу в порту Архангельска на заводе «Красная кузница».
Сложная операция по переброске судов разрабатывалась в конструкторском бюро ПАО СРП под руководством Алексея Грибанова. Суда преодолели более трёх тысяч километров, минуя Белое, Баренцево, Карское море, полуостров Ямал, и благополучно прибыли в бассейн реки Обь. Проводил баржу по арктическому пути морской буксир СРП «Поморье», под управлением капитана Александра Киконкова, при участии капитана-наставника Владимира Овсянкина.
Выгрузка буксиров осуществлялась под руководством профессионала и эксперта по проведению сложно-инженерных операций в необорудованных районах крайнего Севера - Владимира Новикова. Выгрузка проведена успешно, буксиры и морская баржа в мореходном состоянии.
Суда ПАО СРП «Пушкино», «Севан» и «Корабелы Плескунины» в данное время продолжают навигацию в порту Лабытнанги и Салехарда. На них работают экипажи речников из Архангельска, Котласа и Великого Устюга. Экипажи вернутся в Поморье поздней осенью.