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Экономика | Главные новости

Флот Северного речного пароходства завершает завоз грузов в районы Крайнего Севера

сегодня 12:00
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Два сухогруза Северного речного пароходства работают в порту Зелёного Мыса на Нижней Колыме.
 
 
 
 
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На Нижнюю Колыму из Певека на этой неделе прибыл  сухогруз Северного речного пароходства «Сормовский-3068» (капитан Владимир Колесников). В конце сентября на рейде Певека т/х «Сормовский 3068» проводил распаузку крупнотоннажного  морского судна «Таймыр», судовладельцем которого является Арктическое морское пароходство.

По окончании грузовых работ «Сормовский 3068» благополучно прибыл в Зеленомысский порт с важными грузами для обеспечения жизнедеятельности удаленных районов Крайнего Севера. 

9 октября в порту Зелёного Мыса пришвартуется еще одно судно класса «река-море»  ПАО СРП – «СТК-1026» (капитан Владмир Ершов). Оба теплохода зафрахтованы АО «Универсальная морская компания Арктика».


Автор: Мария-Изабэлла З.
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