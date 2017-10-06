Флот Северного речного пароходства завершает завоз грузов в районы Крайнего Севера

На Нижнюю Колыму из Певека на этой неделе прибыл сухогруз Северного речного пароходства «Сормовский-3068» (капитан Владимир Колесников). В конце сентября на рейде Певека т/х «Сормовский 3068» проводил распаузку крупнотоннажного морского судна «Таймыр», судовладельцем которого является Арктическое морское пароходство.По окончании грузовых работ «Сормовский 3068» благополучно прибыл в Зеленомысский порт с важными грузами для обеспечения жизнедеятельности удаленных районов Крайнего Севера.9 октября в порту Зелёного Мыса пришвартуется еще одно судно класса «река-море» ПАО СРП – «СТК-1026» (капитан Владмир Ершов). Оба теплохода зафрахтованы АО «Универсальная морская компания Арктика».