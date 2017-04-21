Архангельск: Экономика

На Красноярском экономическом форуме-2017 (КЭФ) делегация Архангельской области представила опыт и предложения региона по целому ряду направлений.

В их числе – ЛПК, биоэнергетика, развитие арктических территорий и меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также внедрение проектного управления в работу органов власти.

Делегацию региона возглавляет заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

Оценивая ход форума, он отметил: «На ряде важнейших площадок КЭФ неоднократно прозвучал Архангельск и международный форум «Арктика – территория диалога», состоявшийся в столице Поморья в марте этого года. По сути, это событие продолжает формировать настроение и задавать тон на общероссийском уровне».

Виктор Иконников стал участником одного из главных круглых столов КЭФ, на котором обсуждались проект закона РФ об Арктической зоне и перспективы дальнейшего развития этого макрорегиона.

Мероприятие проходило под председательством специального представителя президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова. Участие в нем принимали сенаторы и депутаты Государственной Думы РФ, представители региональных и муниципальных властей, а также бизнес-сообщества.

— Широкую поддержку участников КЭФ получила инициатива Поморья об установлении для малого и среднего бизнеса, работающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пониженных тарифов страховых взносов, – отметил Виктор Иконников.

Также немалый интерес вызвали предложения региона:

об установлении компенсации стоимости электроэнергии, производимой на дизельных электростанциях;

о формировании новых подходов с целью дальнейшего развития минерально-сырьевой базы, особенно в части проведения геологоразведочных работ;

о создании условий для расширения и укрепления кооперативных связей в среде бизнес-сообщества, работающего в Арктической зоне.

На круглом столе было отмечено: на сегодняшний день далеко не во всех северных регионах страны запущен механизм взаимодействия власти и бизнеса.

Виктор Иконников подчеркнул, рассматривая Арктику как единый проект, именно такая кооперация позволяет находить оптимальные решения логистических и инфраструктурных задач. В качестве примера он привёл успешный опыт алмазодобывающих компаний Поморья.

Вопросы рационального использования лесных ресурсов и развития комплексной, глубокой переработки сырья эксперты КЭФ обсудили на форуме торгово-промышленных палат.

Участвовали президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик, а также представители Минпромторга России, региональных органов власти, предприятий ЛПК.

Виктор Иконников рассказал об опыте Архангельской области по целому спектру проектов. В их числе – создание на севере региона первого в России лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес» и взаимодействие в рамках этого объединения крупного и малого бизнеса.

Кроме того, он акцентировал внимание на развитие кластерного подхода на юге области Группой компаний «Илим», а также на реализации масштабных инвестиционных проектов Группой компаний «УЛК», в том числе по переработке тонкомерной древесины, и уникальном проекте – чемпионате России среди операторов современной лесозаготовительной техники «Лесоруб XXI века».