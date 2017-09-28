Гендиректор АЦБК возглавил топ-лист рейтинга тысячи лучших российских менеджеров
сегодня 15:45
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Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв возглавил топ-лист сектора «Лесная и лесоперерабатывающая промышленность» ежегодного, 18 рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».
В шорт-лист лучших отраслевых директоров по продажам вошел Алексей Дьяченко, в GR-топ лучших в ЛПК – директор по взаимоотношениям с органами государственной власти Наталья Пинягина.
Справка:
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.