Гендиректор АЦБК возглавил топ-лист рейтинга тысячи лучших российских менеджеров

В шорт-лист лучших отраслевых директоров по продажам вошел Алексей Дьяченко, в GR-топ лучших в ЛПК – директор по взаимоотношениям с органами государственной власти Наталья Пинягина.Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.