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Экономика | Главные новости

Гендиректор АЦБК возглавил топ-лист рейтинга тысячи лучших российских менеджеров

сегодня 15:45
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Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв возглавил топ-лист сектора «Лесная и лесоперерабатывающая промышленность» ежегодного, 18 рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».
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В шорт-лист лучших отраслевых директоров по продажам вошел Алексей Дьяченко, в GR-топ лучших в ЛПК – директор по взаимоотношениям с органами государственной власти Наталья Пинягина.
 
Справка: Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.
 
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Гендиректор АЦБК возглавил топ-лист рейтинга тысячи лучших российских менеджеров
Гендиректор АЦБК возглавил топ-лист рейтинга тысячи лучших российских менеджеров
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