Генеральный директор АЦБК выступил на отраслевом треке Форума «ЛПК 360°»

12 декабря 2017 г. генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв выступил в программе трека «ЦБП» на Форуме «ЛПК 360°», организованном Министерством промышленности и торговли РФ.

Основной проблематикой обсуждения стали причины сдерживания развития целлюлозно-бумажной промышленности России и глобальных инвестиций в отрасль. В своем выступлении Дмитрий Зылёв коснулся необходимости включения в План импортозамещения Минпромторга РФ технических средств и оборудование для целлюлозно-бумажного производства, которые производятся в России, но значительно более качественные и дешёвые по сравнению с зарубежными аналогами. Это, по его словам, позволило бы выделять средства господдержки для совместных кластерных инвестиционных проектов согласно Постановлению Правительства РФ № 41 от 28.01.2016 г.

Дмитрий Зылёв также акцентировал внимание на возможности увеличения лимита льготного займа, предоставляемого ФРП под 5% для создания новых мощностей, с 500 млн. рублей до, как минимум, 3 млрд. рублей. А также возможности предоставления комплексной господдержки в виде субсидий, льготных займов, госгарантий, налоговых каникул на основе издания отдельного распоряжения Правительства РФ, для социально-значимых проектов, которые обеспечивают 100% импортозамещение.

Кроме того, генеральный директор АЦБК заострил внимание присутствующих на решении проблемы исключения из арендной базы лесоперерабатывающих предприятий (ЦБК) особо ценных и особо охраняемых лесных насаждений, входящих в систему малонарушенных лесных территорий.