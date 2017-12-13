Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
12.12.17
2300
11.12.17
973
12.12.17
846
12.12.17
811
12.12.17
805
11.12.17
785
11.12.17
728
реклама
реклама
Бизнес новости
11.12.17
158
11.12.17
153
11.12.17
135
12.12.17
43
12.12.17
39
12.12.17
38
12.12.17
29
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

Генеральный директор АЦБК выступил на отраслевом треке Форума «ЛПК 360°»

сегодня 07:41
87 1
12 декабря 2017 г. генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв выступил в программе трека «ЦБП» на Форуме «ЛПК 360°», организованном Министерством промышленности и торговли РФ.
 >

Основной проблематикой обсуждения стали причины сдерживания развития целлюлозно-бумажной промышленности России и глобальных инвестиций в отрасль. В своем выступлении Дмитрий Зылёв коснулся необходимости включения в План импортозамещения Минпромторга РФ технических средств и оборудование для целлюлозно-бумажного производства, которые производятся в России, но значительно более качественные и дешёвые по сравнению с зарубежными аналогами. Это, по его словам, позволило бы выделять средства господдержки для совместных кластерных инвестиционных проектов согласно Постановлению Правительства РФ № 41 от 28.01.2016 г.

Дмитрий Зылёв также акцентировал внимание на возможности увеличения лимита льготного займа, предоставляемого ФРП под 5% для создания новых мощностей, с 500 млн. рублей до, как минимум, 3 млрд. рублей. А также возможности предоставления комплексной господдержки в виде субсидий, льготных займов, госгарантий, налоговых каникул на основе издания отдельного распоряжения Правительства РФ, для социально-значимых проектов, которые обеспечивают 100% импортозамещение.

Кроме того, генеральный директор АЦБК заострил внимание присутствующих на решении проблемы исключения из арендной базы лесоперерабатывающих предприятий (ЦБК) особо ценных и особо охраняемых лесных насаждений, входящих в систему малонарушенных лесных территорий.

87 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Владимир С.
13.12.17
08:25
Вынули из головы очередной "файл" о треке, что господа " под белым флагом олимпа" выступать собираются!
 
+ 0 -
Главные новости | Лента новостей Все новости
В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег
Экономика | Новости раздела
 
Генеральный директор АЦБК выступил на отраслевом треке Форума «ЛПК 360°»
Генеральный директор АЦБК выступил на отраслевом треке Форума «ЛПК 360°»
12 декабря 2017 г. генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв выступил в программе трека «ЦБП» на Форуме «ЛПК 360°», организованном Министерством промышленности и торговли РФ.
сегодня 07:41
88 1
Владимир С.: Вынули из головы очередной файл о треке, что господа под белым флагом олимпа ...
 
Арбитражный суд Архангельска вновь отказался признать «Водоканал» банкротом
Арбитражный суд Архангельска вновь отказался признать «Водоканал» банкротом
Объявить муниципальное предприятие «Водоканал» финансово несостоятельным требовала энергосбытовая компания. Причина состоит в многомиллионных долгах коммунальной структуры.
вчера 16:58
528 4
Владимир С.: Господа! Услуги Водоканала такие же не рентабельные как и банные, но без обоих...
 
«Миллиардная» поправка избавит администрацию Архангельска от претензий прокуратуры
«Миллиардная» поправка избавит администрацию Архангельска от претензий прокуратуры
На ближайшей сессии Гордумы депутаты будут рассматривать поправки в бюджет города, которые внесены администрацией Архангельска. Суть их сводится к тому, чтобы всю городскую казну перенаправить на погашение судебных решений.
вчера 14:56
747
 
Жители Поморья не доплатили в бюджет 365 млн рублей в виде налогов
Жители Поморья не доплатили в бюджет 365 млн рублей в виде налогов
1 декабря 2017 года истек срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. Из планируемых 1,4 млрд рублей в бюджет поступило немногим более одного миллиарда.
вчера 12:36
358 1
Владимир С.: Не давно показали по ТВ сюжет из жизни бабули 80 лет; ей налоги пришли на недвижимость...
 
Россиян просят потихоньку избавляться от монет
Россиян просят потихоньку избавляться от монет
Центробанк рекомендует людям регулярно сдавать монеты, поскольку их количество превосходит потребность населения и в полтора раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.
11.12.17 17:06
1407 1
Владимир С.: Э! батенька копейка на Руси - рубль бережёт!!!...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080