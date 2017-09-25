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Экономика | Главные новости

Группа компаний «Титан» вошла в 200 крупнейших экспортеров России

сегодня 11:41
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Группа компаний «Титан» вошла в рейтинг «200 крупнейших экспортеров России», подготовленный журналом «Эксперт». В ранжированном списке компания заняла 138 место.
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В холдинг входит ЗАО «Лесозавод 25» - самое крупное лесопильное предприятие в Европейской части России.

Предприятие производит экспортные пиломатериалы камерной сушки, а также технологическую щепу и древесные гранулы. 90% продукции завода идет на экспорт в европейские страны, рынки Египта и Китая.

С учетом запуска третьего участка ЗАО «Лесозавод 25» - ОАО «ЛДК-3» объемы переработки сырья составляют 1,5 млн кубометров в год, производства пиломатериалов – около 700 тысяч кубометров, производства пеллет — 200 тысяч тонн.

Основными источниками информации при построении ранжированного списка стали данные таможенной статистики, отчеты компаний и данные анкетного опроса.

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