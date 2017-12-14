Игорь Годзиш рассказал о смысле «миллиардной» поправки к бюджету Архангельска

Сегодня на сессии Гордумы депутаты во втором чтении принимали бюджет города. Обсудили народные избранники и поправку, согласно которой 10 миллиардов за три года планировалось направить на погашение исполнительных листов.

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Администрацией Архангельска была внесена поправка, которая предполагает выделение в течение ближайших трех лет огромных средств на исполнение решений судебных органов в пользу горожан. Речь идет как об обязательствах по предоставлению жилья взамен непригодного для проживания, так и о выполнении дорожных ремонтов и других мероприятий.

10 млрд. рублей требуется городу, чтобы исполнить весь объем имеющихся на сегодняшний день судебных решений, при том, что городовой бюджет Архангельска на 2018 год составляет немногим более 8 млрд. Чтобы обеспечить выплаты, муниципалитету необходимо более 3 млрд. рублей запланировать на эти цели в следующем году, почти 4 млрд. рублей – в 2019 году и еще почти 3 млрд. рублей – в 2020 году.

При этом финансирование множества социально значимых направлений пришлось бы существенно урезать, а администрацию города сократить до количества нескольких человек.

Поправка, безусловно, не была рекомендована к принятию и депутаты за нее не проголосовали. При этом многие народные избранники поддержали стремление Администрации Архангельска не замалчивать положение вещей. Цель внесения столь категоричной поправки пояснил глава города Игорь Годзиш.

- Мы обязаны показать тот объем долговых обязательств, которые есть у города перед жителями. Мы говорим не о долгах перед банками, а именно об обязательствах перед людьми. Много лет копились неисполненные судебные решения, и сегодня муниципальный бюджет в принципе не может решить эту проблему. Людям, которые живут в аварийных домах, важно знать, когда они получат нормальные квартиры. Молодежи, которая принимает решение уезжать или оставаться, важно понимать, какие перспективы по жилью имеются в нашем городе. Мы должны думать о будущем горожан и предпринимать все возможное, чтобы серьезность основных проблем города – ветхое жилье и состояние дорог - воспринималась региональными и федеральными властями объективно, с учетом представленных цифр, - выступил Игорь Годзиш.



