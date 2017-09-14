Игорь Орлов обозначит проблемы рыбаков Русского Севера на «Рыбацком Давосе»

В Санкт-Петербурге стартовал II международный рыбопромышленный форум, который собрал представителей ведущих мировых держав для обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед отраслью.

В форуме принимают участие заместитель Председателя Правительства России Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, руководители и представители отраслевых ведомств Норвегии, США, КНР, Кипра, Японии, Фарерских островов, Австралии, стран Африки.



Архангельскую область на форуме представляют губернатор Архангельской области Игорь Орлов, министр агропромышленного комплекса и торговли Ирина Бажанова, представители Архангельского тралового флота, рыболовецкого колхоза имени Ленина и Архангельского водорослевого комбината.



Участники в рамках пленарного заседания, шести круглых столов, конференции и дискуссий рассмотрят актуальные тенденции в мировом рыболовстве, вопросы сохранения биоресурсов в условиях растущего потребления, инструменты управления биологическими рисками и другие темы.



Помимо международной повестки на форуме представят новую стратегию развития рыбной индустрии России, развития аквакультуры, создания прибрежных рыбоперерабатывающих комплексов, перспективы рыбопромыслового флота страны.



В рамках форума организована выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, на которой представлена продукция российских рыбопромышленных компаний, в том числе Архангельского тралового флота и Архангельского водорослевого комбината.



Губернатор Игорь Орлов 15 сентября выступит на конференции «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича, руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.



Глава Поморья планирует обозначить вопрос о возможности государственной поддержки обновления флота не только для крупных рыбопромышленных предприятий, но и для небольших рыболовецких колхозов, которые сегодня обеспечивают занятость населения отдалённых сёл и деревень и несут большую социальную нагрузку. Кроме того, требует господдержки и аквакультура как одно из направлений социального развития рыбохозяйственного комплекса.



В программе губернатора также – участие в пленарном заседании, деловом завтраке с представителями рыбопромышленных компаний во главе с Аркадием Дворковичем, посещение выставки, обсуждение перспектив дальнейших поставок рыбной продукции с Дальнего Востока в Архангельск по Северному морскому пути с руководством компании «Доброфлот».