Игорь Орлов предложил организовать торгпредставительство Армении в Архангельске

Такая идея прозвучала во время официальной встречи губернатора Архангельской области с генеральным консулом Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайром Карапетяном.

Во встрече приняли участие заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Алексей Андронов, представитель МИД России в Архангельске Дмитрий Каменный, руководитель регионального отделения «Союза армян России» Мамикон Гекчян и другие официальные лица.



Поморье и Армению связывают давние деловые и дружеские контакты. Так, в 2012 году было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с правительством Республики Армения и администрацией Вайоц-Дзорской области.



Как подчеркнул Игорь Орлов, в рамках реализации соглашения организованы поставки в Архангельскую область продовольственной продукции. Однако объём прямых поставок пока не столь значителен, и большинство товаров поставляются в регион через дистрибьюторов Москвы и Санкт-Петербурга.



— Мы заинтересованы в том, чтобы товарный поток из Армении шёл напрямую в Архангельск. Этому могло бы способствовать создание торгового представительства республики в столице Поморья, – подчеркнул Игорь Орлов. – Идея требует серьёзной проработки, выстраивания транспортной логистики и участия профессионального сообщества.



В рамках визита в Архангельскую область генеральный консул Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян принял участие в Маргаритинской ярмарке и посетил экспозицию крестьянско-фермерского хозяйства Николая Апицина, который представил продукцию из даров северного леса.



4–7 октября планируется ответный визит делегации Архангельской области в Армению для участия в VI российско-армянском форуме.