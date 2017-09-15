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Экономика | Главные новости

Игорь Орлов заявил о необходимости поддержки рыболовецких колхозов и аквакультуры

сегодня 18:36
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Губернатор Архангельской области принял участие в конференции «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии», которая состоялась в рамках международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.
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Комментируя ключевой документ, определяющий вектор развития отрасли до 2030 года, Игорь Орлов отметил важность направлений стратегии, касающихся социального развития.

Эта тема особенно актуальна для Архангельской области с точки зрения будущего рыболовецких колхозов, несущих большую социальную нагрузку в отдаленных приморских сёлах, а также в части развития аквакультуры.

— Для нас прибрежные рыболовецкие колхозы – это градообразующие предприятия, и их развитие имеет большое социальное значение, – подчеркнул Игорь Орлов.

Напомним, правительство Архангельской области неоднократно направляло предложения о включении в объекты инвестиций среднетоннажного и малотоннажного флота для возможности обновления флота рыболовецким колхозам.

Сегодня квоты в полном размере могут получить только те предприятия, которые строят крупнотоннажные суда. Глава региона отметил, что в стратегии отражена проблема прибрежных деревень и рыболовецких колхозов. Строительство малотоннажного флота предусмотрено  в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.

Игорь Орлов обратил внимание и на ещё одно актуальное направление социального развития рыбохозяйственной отрасли – аквакультуру.

В Архангельской области сегодня семь небольших рыбоводных хозяйств с объёмом производства до 100 тонн. Глава Поморья подчеркнул, что для привлечения инвестиций и развития аквакультуры необходима государственная поддержка.

— Очень важно, чтобы инструменты поддержки инвестиционной деятельности – и инвестиционные кредиты, и компенсация процентных ставок по кредитам на строительство объектов инфраструктуры для рыбоводных предприятий, и другие формы поддержки были ориентированы на эту сферу деятельности, – сказал Игорь Орлов.

Выступая на конференции, он заявил, что в раздел аквакультуры необходимо включить и такое направление, как переработка морских водорослей. Сегодня, по словам губернатора, локомотивом в этой сфере является Архангельский водорослевый комбинат, который при поддержке регионального правительства получил новое развитие.

Игорь Орлов предложил развивать и любительское рыболовство. Одним из таких направлений может стать рыболовный туризм.  В условиях снижения квот для небольших предприятий такой вид туризма может стать одним из способов обеспечения жизнедеятельности рыболовецких колхозов.
Автор: dvinalander
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Экономика | Новости раздела
 
Игорь Орлов заявил о необходимости поддержки рыболовецких колхозов и аквакультуры
Игорь Орлов заявил о необходимости поддержки рыболовецких колхозов и аквакультуры
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