Июльское повышение тарифов на услуги ЖКХ поддержала «Почта России»

Неприятный сюрприз ждёт клиентов «Почты России», а особенно тех людей, кто оплачивает услуги ЖКХ не через интернет, а в отделениях почтовой связи. Теперь придется платить дополнительные комиссионные сборы.

С 1 июля 2017 года "Почта России", помимо комиссий за услуги ТГК-2 и взносов на капительный ремонт, ввела новые комиссии при оплате услуг "Архнергосбыта" и "Архоблгаза". Размер комиссии составит 5 рублей при оплате услуг электричества с одной квитанции и 10 рублей при оплате услуг газоснабжения с одной квитанции.Кроме того, увеличен размер комиссии за оплату взносов на капитальный ремонт до 20 рублей с одной квитанции.