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Экономика | Главные новости

Иностранные журналисты побывали на 25-м архангельском лесозаводе

сегодня 10:08
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Визит состоялся в рамках пресс-тура по Архангельской области с целью знакомства с экономической, социальной и культурной жизнью региона.
 
 
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20 сентября делегация иностранных журналистов посетила Цигломенский участок ЗАО «Лесозавод 25». Экскурсию СМИ по основным производственным объектам – лесопильному цеху, складу готовой продукции, ТЭЦ и пеллетному цеху – провел генеральный директор предприятия Дмитрий Крылов.

Отвечая на вопрос шеф-редактора телевидения Румынии Ливью Юреа о позиционировании компании на российском рынке, Дмитрий Крылов рассказал, что «Лесозавод 25» сегодня является самым крупным лесопильным предприятием в Европейской части России. Имеет три производственных площадки - Маймаксанский и Цигломенский участки ЗАО «Лесозавод 25», ОАО «Архангельский ЛДК-3». Предприятие производит экспортные пиломатериалы камерной сушки, а также технологическую щепу и древесные гранулы. Котельные трех участков предприятия работают на биотопливе (кородревесных отходах). 90% продукции завода идет на экспорт в европейские страны, рынки Египта и Китая.

Шеф московского бюро «The Wall Street Journal» (США) Нэйтан Ходж заинтересовался экологическим аспектом деятельности компании. «Наше предприятие - член Ассоциации экологически ответственных лесопользователей России, с 2005 года имеет сертификат Лесного Попечительского Совета (FSC), - отметил Дмитрий Крылов. - Являясь одним из крупнейших российских производителей пиломатериалов и пеллет, мы уделяем повышенное внимание управлению лесами».

Он особо подчеркнул, что ЗАО «Лесозавод» регулярно проходит аудит на соответствие стандартам FSC – лесоуправления, цепочки поставок, контролируемой древесины.

Справка:
ЗАО "Лесозавод 25" - крупнейший лесопильный комплекс в Европейском части России. С учетом запуска третьего участка ЗАО «Лесозавод 25» объемы переработки сырья составляют 1,5 млн кубометров в год, производства пиломатериалов – около 700 тысяч кубометров, производства пеллет — 200 тысяч тонн. ЗАО «Лесозавод 25» является членом Ассоциации экологически ответственных лесопользователей России. Имеет сертификат Лесного Попечительского Совета (FSC). 

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