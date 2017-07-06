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Экономика | Главные новости

Исследование: россияне стали больше тратить денег

сегодня 09:29
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По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), граждане России стали меньше откладывать денег и больше тратить на текущие нужды. По мнению экспертов, это связано с выходом российской экономики из кризиса.
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Согласно исследованию НАФИ, еще в 2015 году 47% россиян старались сохранить деньги, а затем расходовать остаток. В 2017 году почти такое же количество жителей страны (46%) тратят все деньги сразу и ничего не сберегают. При этом наиболее склонны к сбережениям люди молодого возраста (от 18 до 24 лет) и граждане старшего поколения (от 55 лет). 

«В 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015–2016 годами, и многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали», — сообщил вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк.

Эксперты рассказали «Известиям» об экономической ситуации в стране, причинах и способах накоплений россиян. По данным Центробанка, на горизонте 2017 года будет происходить постепенный переход от сберегательной модели поведения населения к потребительской. 

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kemastreet
06.07.17
10:12
Удивительно было бы,если при таком росте цен на всё тратить стали меньше,а откладывать больше.
 
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Исследование: россияне стали больше тратить денег
Исследование: россияне стали больше тратить денег
По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), граждане России стали меньше откладывать денег и больше тратить на текущие нужды. По мнению экспертов, это связано с выходом российской экономики из кризиса.
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