Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Истринский филиал АО «Архбум» к концу 2018 года увеличит мощности по переработке В Истринском филиале АО «Архбум» заканчиваются подготовительные строительно-монтажные работы по устройству фундаментов для установки флексопечатной машины секционного типа BOBST Flexo 160-EXPERTCUT с трехцветной печатью. Как сообщили в компании, в мае текущего года начнется пуско-наладка самой линии, которая позволит Истринскому филиалу «Архбум» увеличить производительность завода по плоской высечке и расширить ассортимент.



В феврале 2017 года здесь установят вторую транспортно-упаковочную линию Ducker/SIGNODE (Германия), что полностью ликвидирует дефицит данных мощностей при существующем и увеличивающемся объеме производства продукции гофрозавода.



В августе текущего года на завод поступит оборудование автоматической линии для производства гофрокоробов BOXMAKER-820FFG, что даст возможность Истринскому филиалу увеличить мощности по переработке до 18 – 20 млн м² продукции в месяц.



Как рассказала исполнительный директор бизнес-направления «Гофроупаковка» «Архбум» Ирина Галахова, все эти мероприятия проходятся в рамках первого этапа технического дооснащения завода в Истринском районе Московской области.



В качестве подготовки ко второму этапу модернизации завода в срок до сентября 2017 года планируется строительство дополнительного склада готовой продукции, а также установка пятиярусного стеллажного хранения. Результат - двукратное увеличения его емкости.



В течение следующего года Истринский филиал «Архбум» планирует дооснастить поэтапно производственную площадку еще одним BHS и перерабатывающими линиями с объемом производства 18 млн м²месяц, линией полноцветной печати и плоской высечки. Это позволит не только доукомплектовывать линии для производства крупногабаритной тары (например, для Samsung), но и расширить ассортиментный ряд выпускаемой продукции, и удовлетворить потребности производителей крупной бытовой техники и электроники.



«Ввод в эксплуатацию второй очереди Истринского филиала «Архбум» позволит нам поднять производительность завода по гофропродукции до 40 млн м²месяц, - отметила Ирина Галахова. – Но главное, укрепить наше основное преимущество - клиентоориентированность за счет производства всего спектра номенклатуры продукции».



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