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Экономика | Главные новости

Иван Кулявцев: Маргаритинская ярмарка – ярмарка возможностей для развития бизнеса

вчера 22:38
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Сегодня в актовом зале САФУ имени М.В. Ломоносова состоялось торжественное открытие деловой части «Маргаритинской ярмарки – 2017».
 
 
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С приветственным словом к участникам обратился заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников:

«Тема развития малого и среднего бизнеса является одним из государственных приоритетов. В начале 2017 года была принята целевая модель улучшения инвестиционного климата в регионах, одна из 12 моделей посвящена полностью малому бизнесу. Уверен, что сегодня будет много дискуссий, обсуждений, живого открытого диалога между участниками, а также предложений, которые лягут в основу работы правительства Архангельской области в этой сфере».

На открытии также выступили министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков, заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Чесноков и уполномоченный по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

По словам Ивана Кулявцева, Маргаритинская ярмарка – наш старинный торговый праздник. Благодаря активности предпринимательского сообщества Архангельской области и поддержке регионального правительства ярмарка стала ярким и по-настоящему вкусным осенним событием для северян и гостей столицы Поморья.

«Убежден, что развитие региона зависит от развития бизнеса. А развитие бизнеса невозможно без личного роста и повышения конкурентоспособности самого предпринимателя. Поэтому ярмарка сегодня – это не только праздник вкуса и возможность для субъектов предпринимательства выгодно представить свою продукцию, но и, прежде всего, полезный вклад в собственное развитие в рамках деловой части. Ярмарка – это ярмарка возможностей для развития бизнеса. Желаю всем участникам Маргаритинской ярмарки плодотворной работы, крепкого здоровья и успехов!», – обратился к гостям и участникам деловой части бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев.

В течение трёх дней на различных площадках состоятся более двух десятков мероприятий для предпринимателей.

Подробно с программой можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Business News
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