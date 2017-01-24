Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Изменились нормативы потребления электроэнергии Внесены изменения в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012 года № 9-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Архангельской области»…



При этом 1 ноября 2016 года».



Соответственно, с 01 января 2017 года в расчётах будут применяться нормативы, установленные на указанную в законе дату постановлением Министерства энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012 № 9-пн в редакции постановления Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 21 декабря 2016 № 142-пн. ПАО «Архэнергосбыт» уведомляет потребителей электроэнергии, что постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 21 декабря 2016 года № 142-пн внесены изменения в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012 года № 9-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Архангельской области». Правоотношения по указанному постановлению распространяются с 17 марта по 31 декабря прошедшего 2016 года. Соответствующие перерасчёты по измененным нормативам ПАО «Архэнергосбыт» выполнит в период с февраля по март текущего года.При этом часть 10 статьи 12 закона 176-ФЗ устанавливает: «10. При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию на».Соответственно, с 01 января 2017 года в расчётах будут применяться нормативы, установленные на указанную в законе дату постановлением Министерства энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012 № 9-пн в редакции постановления Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 21 декабря 2016 № 142-пн.

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