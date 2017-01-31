Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Как повысить производительность труда расскажут на Поморском строительном форуме Программа предстоящего 2-3 марта в Архангельске XII Поморского строительного форума пополняется новыми мероприятиями и обещает быть насыщенной и интересной. Первый рабочий день форума по традиции откроется пленарным заседанием «Строительная отрасль Архангельской области: итоги 2016 года и перспективы развития», участниками которого станут представители профильных министерств Архангельской области и других регионов, главы муниципальных образований региона, руководители компаний строительного рынка. Ожидается участие губернатора Архангельской области Игоря Орлова.



Вся вторая половина дня пройдет в работе по секциям. В рамках секции "Современные технологии и материалы в строительстве" первым докладчиком организаторами заявлен генеральный директор ЗАО «Северная роза» Виталий Львов. Он представит участникам доклад "Повышение качества и производительности труда через внедрение новых технологий".



ЗАО «Северная роза» вот уже два десятка лет специализируется на выполнении работ по благоустройству и озеленению, ландшафтному дизайну, разработке проектов благоустройства земельных участков, изготовлению спортивных и детских площадок, устройству дорожек и площадок из брусчатки и тротуарной плитки.



«Северной розой» выполнены 90% всех работ по благоустройству Архангельска: Набережная Северной Двины, Троицкий проспект, площадь Ленина, Маймаксанское шоссе, туркомплекс «Малые Корелы», территории вокруг офисов компаний «Роснефть» и «Северное морское пароходство», гостиницы «Двина» и супермаркета «Премьер». «И это лишь некоторые из наших работ. Замечу, брусчатка представлена в огромном многообразии видов и расцветок, поэтому она легко вписывается в любую архитектурную среду», - говорит Виталий Львов.



По его словам, 10 лет назад предприятие расширило свою деятельность и включилось в дорожное строительство, бестраншейное строительство инженерных коммуникаций, строительство спортивных объектов. В частности, их силами построена спортплощадка «Открытый теннисный корт» на стадионе «Труд» в Архангельске



«Мы стали делать дорожно-строительные работы и коммуникации, дренажно-ливневые канализации, выполняем проколы под дорожным полотном транспортных артерий города или под зданиями, если невозможно сделать коммуникации открытым способом. И конечно, выполняем работы по асфальтовому покрытию, брусчатку кладем, устанавливаем бортовой камень, подготавливаем основания», - добавляет участник форума.



В своем докладе Виталий Львов будет говорить и о проблемах малого и среднего предпринимательства, в частности, налоговом бремени в части заработной платы, лежащем на малом и среднем бизнесе. «Предпринимателям приходится все время искать возможности быть конкурентоспособными и постоянно заниматься поиском и внедрением новых технологий, приемлемых путей механизации ручного труда и повышения производительности труда», - говорит генеральный директор. В качестве примера он привел, освоение компанией «Северная роза» технологии изготовления газонов методом гидропосева, что позволяет теперь двум работникам засевать 2-3 тыс. кв метров земли в день. Также предприятием закуплены средства малой механизации, исключая полностью применение ручного труда – один тракторист может подготовить под будущий газон до 2-3 га площадей.

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