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Архангельск: Экономика

     

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Как повысить производительность труда расскажут на Поморском строительном форуме

Программа предстоящего 2-3 марта в Архангельске XII Поморского строительного форума пополняется новыми мероприятиями и обещает быть насыщенной и интересной.
Первый рабочий день форума по традиции откроется пленарным заседанием «Строительная отрасль Архангельской области: итоги 2016 года и перспективы развития», участниками которого станут представители профильных министерств Архангельской области и других регионов, главы муниципальных образований региона, руководители компаний строительного рынка. Ожидается участие губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
 
Вся вторая половина дня пройдет в работе по секциям. В рамках секции "Современные технологии и материалы в строительстве" первым докладчиком организаторами заявлен генеральный директор ЗАО «Северная роза» Виталий Львов. Он представит участникам доклад "Повышение качества и производительности труда через внедрение новых технологий".
 
ЗАО «Северная роза» вот уже два десятка лет специализируется на выполнении работ по благоустройству и озеленению, ландшафтному дизайну, разработке проектов благоустройства земельных участков, изготовлению спортивных и детских площадок, устройству дорожек и площадок из брусчатки и тротуарной плитки. 
 
«Северной розой» выполнены 90% всех работ по благоустройству Архангельска: Набережная Северной Двины, Троицкий проспект, площадь Ленина, Маймаксанское шоссе, туркомплекс «Малые Корелы», территории вокруг офисов компаний «Роснефть» и «Северное морское пароходство», гостиницы «Двина» и супермаркета «Премьер». «И это лишь некоторые из наших работ. Замечу, брусчатка представлена в огромном многообразии видов и расцветок, поэтому она легко вписывается в любую архитектурную среду», - говорит Виталий Львов.
 
По его словам, 10 лет назад предприятие расширило свою деятельность и включилось в дорожное строительство, бестраншейное строительство инженерных коммуникаций, строительство спортивных объектов. В частности, их силами построена спортплощадка «Открытый теннисный корт» на стадионе «Труд» в Архангельске
 
«Мы стали делать дорожно-строительные работы и коммуникации, дренажно-ливневые канализации, выполняем проколы под дорожным полотном транспортных артерий города или под зданиями, если невозможно сделать коммуникации открытым способом. И конечно, выполняем работы по асфальтовому покрытию, брусчатку кладем, устанавливаем бортовой камень, подготавливаем основания», - добавляет участник форума.
 
В своем докладе Виталий Львов будет говорить и о проблемах малого и среднего предпринимательства, в частности, налоговом бремени в части заработной платы, лежащем на малом и среднем бизнесе. «Предпринимателям приходится все время искать возможности быть конкурентоспособными и постоянно заниматься поиском и внедрением новых технологий, приемлемых путей механизации ручного труда и повышения производительности труда», - говорит генеральный директор. В качестве примера он привел, освоение компанией «Северная роза» технологии изготовления газонов методом гидропосева, что позволяет теперь двум работникам засевать 2-3 тыс. кв метров земли в день.  Также предприятием закуплены средства малой механизации, исключая полностью применение ручного труда – один тракторист может подготовить под будущий газон до 2-3 га площадей.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: korpo
просмотров: 137
дата: 31.01.17 | 10:57
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