Архангельск: Экономика

Аналитики выяснили состояние рынка труда в Архангельске. Оказалось, что лишь 14% горожан оценивают свои шансы на трудоустройство в начале 2017 года как высокие, а 29% горожан уверены, что найти новую работу им будет нелегко, но вполне реально.

Треть архангелогородцев уже нашли новое место работы в прошлом году, каждый десятый опрошенный поменял работу дважды, а больше половины не меняли рабочее место. При этом на вопрос «Насколько уверенно вы чувствуете себя на текущем месте работы?» больше 63% горожан отвечают, что уверенно, 22% – скорее неуверенно, а 15% на рабочем месте чувствуют себя не в своей тарелке.

Почти половина жителей города отмечает, что в ушедшем году их заработная плата осталась на прежнем уровне, 37% сетуют на уменьшение дохода и только 21% могут похвастаться повышением зарплаты.

«Среди тех, кто отметил рост зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка составила от 10 до 30% от средней зарплаты. Серьезно увеличить годовой доход (на 50% и более) получилось у единиц опрошенных», – комментирует руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.