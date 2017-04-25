Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Кластерный подход способствует развитию приоритетных направлений экономики региона Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подведены итоги работы, направленной на развитие индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров. Согласно отчёту федерального ведомства, по итогам 2016 года в России насчитывается 39 промышленных кластеров в 27 регионах. При этом Архангельская область отмечена как один из ведущих субъектов федерации по числу промышленных кластеров - их в регионе насчитывается три. По этому показателю область заняла второе место, уступив лишь Москве, в которой на один промышленный кластер больше.



- Архангельская область определила ключевые приоритеты в развитии региональной промышленности, сформировала 3 промышленных кластера, что является одним из самых высоких показателей по России (в большинстве регионов количество формализованных кластеров не превышает 1-2). Активное внедрение кластерного подхода говорит о внимательном отношении руководства региона к развитию экономики, - прокомментировал итоги 2016 года директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.



В состав трёх региональных кластеров входит более 90 предприятий, на которых занято свыше 60 тысяч человек. Объем инвестиций, планируемых в рамках реализации проектов программ развития кластеров, превышает 17,5 млрд. рублей.



На предприятиях, входящих в состав кластеров отмечается положительная динамика по рядку ключевых показателей – стабильно увеличивается число рабочих мест, производительность труда. Так, на предприятиях, являющихся резидентами судостроительного кластера, производительность труда выросла в полтора раза (сегодняшнее её значение превышает общероссийские показатели), объём отгруженной продукции - в 1,7 раза.



- Кластерный подход в очередной раз подтверждает свою эффективность, способствуя комплексному развитию ключевых отраслей экономики региона. Кроме того он позволяет сформировать модель взаимодействия между предприятиями региона, предоставляя малым и средним предприятиям возможность встроиться в работу крупных производств, - отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.– С одной стороны, результат подобного взаимодействия – развитие регионального бизнеса, с другой – локализация производства, достраивание действующих и формирование новых производственных цепочек.



Стоит отметить и уникальность региональных кластеров – судостроительный является единственным инновационным территориальным кластером, созданным на территории Арктической зоны России, а «ПоморИнноваЛес» – первым лесопромышленным в реестре кластеров Минпромторга России.



- Один из трех промышленных кластеров, сформированных в Архангельской области, кластер "ПоморИнноваЛес", уже подтвердил свое соответствие требованиям Минпромторга России и был включен в реестр министерства, что позволяет всем его участникам претендовать на меры государственной поддержки, - отметил Андрей Шпиленко. - В этом большая заслуга областного министерства экономического развития, которое своевременно вышло на предприятия кластера с соответствующей инициативой и обеспечило подготовку необходимой документации.

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