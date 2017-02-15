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Архангельск: Экономика

     

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Корпоративные клиенты Северного банка открывают свои счета на сайте в режиме онлайн

В 2016 году клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели открыли в Северном банке ПАО Сбербанк свыше 20 тысяч счетов.
При этом 99% расчетных счетов в валюте РФ открываются с помощью сервиса «Онлайн-резервирование расчетного счета», в то время как в 2015 году таких счетов было открыто только 81,7%.

Онлайн-резервирование расчетных счетов в Сбербанке позволяет клиенту получить номер счета в течение 3 минут. Это среднее время, затраченное для заполнения анкеты юридического лица или индивидуального предпринимателя, формирования номера расчетного счета и необходимой процедуры идентификации. Чтобы воспользоваться онлайн-резервированием, достаточно заполнить заявление на сайте банка, указать ОГРН и оставить контактные данные. Сервис доступен клиентам в режиме онлайн 24/7.
 
По договору расчетно-кассового обслуживания, заключаемому с клиентом, Сбербанк берет на себя обязательства: открыть счет на условиях выбранного клиентом тарифного плана; принимать от владельца и зачислять на счет денежные средства (суммы не ограничены); выдавать определенные суммы (по распоряжению клиента, с соблюдением законодательства РФ); осуществлять перевод средств на иные счета и выполнять прочие финансовые операции (по распоряжению клиента, с соблюдением законодательства РФ) и др. Все процедуры, связанные с расчетно-кассовыми операциями, Сбербанк осуществляет, руководствуясь ГК и НК РФ и иными законодательными актами.

Более подробно с условиями предоставления услуги можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

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просмотров: 68
дата: 15.02.17 | 19:56
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
Гордость распирает от таких успехов! ЕР слава!
15.02.17
20:12
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