Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Корпоративные клиенты Северного банка открывают свои счета на сайте в режиме онлайн В 2016 году клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели открыли в Северном банке ПАО Сбербанк свыше 20 тысяч счетов.



Онлайн-резервирование расчетных счетов в Сбербанке позволяет клиенту получить номер счета в течение 3 минут. Это среднее время, затраченное для заполнения анкеты юридического лица или индивидуального предпринимателя, формирования номера расчетного счета и необходимой процедуры идентификации. Чтобы воспользоваться онлайн-резервированием, достаточно заполнить заявление на сайте банка, указать ОГРН и оставить контактные данные. Сервис доступен клиентам в режиме онлайн 24/7.



По договору расчетно-кассового обслуживания, заключаемому с клиентом, Сбербанк берет на себя обязательства: открыть счет на условиях выбранного клиентом тарифного плана; принимать от владельца и зачислять на счет денежные средства (суммы не ограничены); выдавать определенные суммы (по распоряжению клиента, с соблюдением законодательства РФ); осуществлять перевод средств на иные счета и выполнять прочие финансовые операции (по распоряжению клиента, с соблюдением законодательства РФ) и др. Все процедуры, связанные с расчетно-кассовыми операциями, Сбербанк осуществляет, руководствуясь ГК и НК РФ и иными законодательными актами.



Более подробно с условиями предоставления услуги можно ознакомиться на сайте банка по



*на правах рекламы При этом 99% расчетных счетов в валюте РФ открываются с помощью сервиса «Онлайн-резервирование расчетного счета», в то время как в 2015 году таких счетов было открыто только 81,7%.Онлайн-резервирование расчетных счетов в Сбербанке позволяет клиенту получить номер счета в течение 3 минут. Это среднее время, затраченное для заполнения анкеты юридического лица или индивидуального предпринимателя, формирования номера расчетного счета и необходимой процедуры идентификации. Чтобы воспользоваться онлайн-резервированием, достаточно заполнить заявление на сайте банка, указать ОГРН и оставить контактные данные. Сервис доступен клиентам в режиме онлайн 24/7.По договору расчетно-кассового обслуживания, заключаемому с клиентом, Сбербанк берет на себя обязательства: открыть счет на условиях выбранного клиентом тарифного плана; принимать от владельца и зачислять на счет денежные средства (суммы не ограничены); выдавать определенные суммы (по распоряжению клиента, с соблюдением законодательства РФ); осуществлять перевод средств на иные счета и выполнять прочие финансовые операции (по распоряжению клиента, с соблюдением законодательства РФ) и др. Все процедуры, связанные с расчетно-кассовыми операциями, Сбербанк осуществляет, руководствуясь ГК и НК РФ и иными законодательными актами.Более подробно с условиями предоставления услуги можно ознакомиться на сайте банка по ссылке *на правах рекламы версия для печати просмотров: 68

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