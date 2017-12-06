Леспромхозы группы компаний «Титан» отчитались об объемах заготовки древесины

Заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» - в октябре 2017 года составила 175,7 тыс. кубометров. Вывозка - 69,7 тыс. кубометров.

В январе – октябре 2017 года леспромхозы холдинга заготовили 1 808,7 тыс. кубометров, что на 175,9 тыс. кубометров больше, чем за АППГ.

Вывозка за 10 месяцев текущего года составила 1 640,5 тыс. кубометров, что на 142,8 тыс. кубометров больше, чем за АППГ.

Справка

Группа компаний «Титан» - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО. Создана в 1990 г.

В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие в Европейской части России - ЗАО "Лесозавод ф25". Расчетная лесосека составляет 3,2 млн. кубометров.

ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области. Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд. рублей. Ежегодный объем инвестиций в социально-экономическое развитие муниципальных образований региона составляют около 100 млн. руб.