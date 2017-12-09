Lexus превратил спокойный и размеренный автомобиль премиум-класса в нечто новое

Мероприятие собрало представителей медиасообщества из разных уголков России. Присутствовали на презентации и представители Архангельской области. В том числе журналисты News29.



Действо проходило на 6 этаже небоскреба, что уже само по себе вызвало неподдельный интерес у приглашенной публики. Каким образом двухтонный автомобиль оказался в пространстве Lexus Dome на 20-метровой высоте?! По словам начальника департамента маркетинга и информационной поддержки бренда Лексус Елены Салахетдиновой, обновленный седан «въезжал» в помещение через оконный проём при помощи подъемного механизма. Необычная процедура сама по себе превращается в шоу, приковывающее внимание взыскательной московской публики, не говоря уже о машине, которая без сомнения стала очередной гордостью бренда Lexus.



История Lexus LS началась 28 лет назад. Выход этой модели на рынок ознаменовал рождение премиального бренда, который за три десятилетия своего существования задал передовые стандарты в своем классе. И сейчас Lexus вновь сделал решительный шаг, выводя на рынок новое, уже пятое по счету поколение флагманского седана LS, внешний вид и салон которого уверенно подчеркивают близость модели к традициям японской культуры и меняют представление о роскоши. Автомобиль будет доступен на рынках более 90 стран, в том числе и в России.



Более длинный и низкий по сравнению с предыдущим седаном, новый LS отличается смелым дизайном и обладает силуэтом спортивного купе с уникальными элементами стиля Lexus.



«Новый LS должен не просто служить символом бренда Lexus, ему предначертано изменить представление о роскошных автомобилях, воплощая японские традиции и культуру, — рассказывает главный инженер нового LS Тошио Асахи. — А значит, этот глобальный флагман должен значительно превзойти все ожидания от роскошных автомобилей».



Приступая к созданию LS 2018 модельного года, инженеры Lexus решили начать работу с нуля, переосмыслить саму идею, каким должен быть флагманский седан, как если бы с чистого листа предстояло создавать весь бренд полностью. Целью ставилось не просто усовершенствовать то, чего Lexus уже и так удалось добиться, а превзойти ожидания клиентов в сегменте роскошных автомобилей.



Как было отмечено в ходе презентации, все поколения LS объединены одним мотивом: омотенаши, концепция традиционного японского гостеприимства. Если говорить о роскошных автомобилях, эта концепция подразумевает заботу о водителе и пассажирах, предвосхищение их потребностей и желаний, обеспечение высочайшего уровня комфорта и безопасности.



Новый LS - это первый седан Lexus с шестью боковыми окнами. Такое решение обеспечивает великолепную обзорность. Особый шик автомобилю придает уникальное исполнение веретенообразной решетки радиатора. Это достигается при помощи текстуры, внешний вид которой меняется при разном освещении. Решительное выражение придают седану узкие фары, объединенные в один блок с L-образными светодиодными фонарями. А наклон передних и задних крыльев создает дополнительный эффект динамики. На всех версиях LS 2018 модельного года открывающийся наружу сдвижной люк в крыше позволяет сохранить достаточный запас места над головой даже при относительно низкой линии крыши.



При создании нового LS инженеры использовали в наиболее важных местах облегченные материалы, в том числе сверхпрочную сталь, а также алюминий. Новая, отличающаяся повышенной жесткостью, платформа LS в сочетании с новым двигателем V6 с двойным турбонаддувом обеспечивают лучшую динамику автомобиля. Новый LS 500 разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с. При этом в салоне звук выхлопа слышен ровно настолько, насколько нужно, усиливая ощущение спортивности.



Разработка новых стандартов для флагманской модели не ограничивается только оснащением автомобиля дополнительными опциями и технологическими решениями. Следуя принципам омотенаши, бренд Lexus стремился наполнить салон нового LS роскошью, погружающей пассажиров наравне с водителем в атмосферу максимального комфорта.



«Вы открываете дверь и сразу же интуитивно чувствуете, что перед вами интерьер, абсолютно отличающийся от других автомобилей представительского класса», примерно так можно описать свои ощущения от внутреннего пространства Lexus LS.



При создании элементов отделки производитель вновь обратился к культуре: в нем сочетаются традиционная японская эстетика и самые передовые технологии. Такой подход проявляется в фирменных штрихах, например, в красоте внутреннего освещения салона, идея которого восходит к японским фонарикам, или в дизайне подлокотников, как будто парящих в воздухе рядом с панелями дверей, которые в некоторых версиях выполнены вручную в стилистике оригами.



Сделав новую модель LS еще более удобной для водителей, бренд Lexus также уделил внимание задним сиденьям. Опции подогрева, охлаждения и массажа создают чрезвычайно приятную атмосферу. На переднем и заднем сиденьях доступен точечный массаж («Шиацу»), а выдвигающаяся подставка для ног, как часть расширенного эксклюзивного пакета функций для пассажиров заднего ряда, предоставляет столько свободного пространства для ног, сколько не было ни у одной модели LS прошлых поколений.



Поскольку новый LS ниже, чем его предыдущие версии, Lexus впервые оснастил установленную пневматическую подвеску функцией комфортного доступа. Режим доступа, активируемый при разблокировании машины смарт-ключом, автоматически поднимает автомобиль и открывает валики боковой поддержки сиденья, приветствуя водителя, который садится за руль.



В числе первых россиян, испытавших комфорт нового флагманского седана оказался и корреспондент News29. Безмятежная тишина в салоне позволяет насладится объемным звучанием системы Mark Levinson со встроенными в потолок колонками, что безусловно оценят любители качественной звуковой аппаратуры.



Говорить о достоинствах Lexus LS можно бесконечно. Чего только стоит принципиально новый дизайн, объединяющий силуэт спортивного купе и простор престижного седана. Или новый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 421 л.с. Добавляют преимуществ 10-ступенчатая автоматическая коробка передач и новый комплекс систем безопасности Lexus Safety System +. И, само собой, непревзойденный уровень роскоши в каждой детали.



Пожалуй, хватит разговоров - пора переходить к действиям. Для начала зайти на официальный сайт Lexus в России, чтобы проникнуться традиционными ценностями бренда, такими как мастерство исполнения, смелый дизайн, вдохновляющие технологии и захватывающее управление.



Кто знает, может это станет первым шагом на пути к обладанию автомобилем, завоевашим всемирную известность благодаря стремлению к совершенству, высочайшему качеству и передовой высокотехнологичной продукции, а также уникальному подходу к работе с клиентами.



Новинка выставлена в Lexus Dome – пространстве, занимающем 6-й этаж башни «Око» международного делового центра «Москва-Сити». Любой желающий может прийти сюда и взглянуть на нее. Ожидается, что продажи нового флагмана в России начнутся в феврале 2018 года.